वाराणसी में दो छात्रों की डूबने से मौत; स्कूल से लौटते समय गंगा नहाने गये थे, गोताखोरों ने निकाले शव
रामनगर थाना प्रभारी दुर्गा सिंह ने बताया कि दो किशोरों की डूबकर मौत हो गई है.
Published : November 13, 2025 at 3:19 PM IST
वाराणसी : जिले के रामनगर स्थित जलीलपुर में गंगा में नहाते समय दो युवकों की डूबने से मौत हो गई. गुरुवार दोपहर को तीन किशोर नहाने के लिए गंगा नदी में उतरे और उनमें से दो गहराई में डूब गए. तीसरे किशोर को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. गोताखोरों की मदद से दो शवों को निकाल लिया गया है.
रामनगर थाना प्रभारी दुर्गा सिंह ने बताया कि मुगलसराय, जलीलपुर के तीन किशोर गंगा में नहाने आए थे, जिसमें एक को बचा लिया गया है. दो किशोरों की डूबकर मौत हो गई है. परिजनों को सूचना दी गई है. परिजन मौके पर पहुंचे. पंचनामा भरकर शव को सौंप दिया गया है.
स्थानीय लोगों ने बताया कि वाराणसी के रामनगर में जलीलपुर निवासी मोहम्मद इस्माइल (18) पुत्र निजाम अहमद, अमान रजा (18) पुत्र मौलाना फिरोज आलम और मोहम्मद आतिफ पुत्र शमीम अहमद गुरुवार सुबह स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौटे थे. तीनों एक दुकान पर बैग रखकर बिना बताए गंगा किनारे घूमने चले गए. करीब 11 बजे तीनों गंगा तट पर पहुंचे और नहाने के लिए नदी में उतर गए. इसी दौरान पैर फिसलने से वह अचानक गहराई में चले गए.
चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और जल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही गोताखोर, जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीम व सुजाबाद चौकी प्रभारी रामनगर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. गोताखोरों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस्माइल और अमान रजा के शव को ढूंढ निकाला. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम छा गया. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.
