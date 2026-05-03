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प्रयागराज : गंगा स्नान के दौरान डूबे दो छात्र, देर रात तक चला सर्च ऑपरेशन, नहीं मिला सुराग

प्रशासन की तरफ से कहा गया कि रविवार को से फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 10:10 AM IST

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प्रयागराज: प्रयागराज के शिवकुटी में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां गंगा नदी में स्नान करने गए दो छात्र डूब गए. बताया जा रहा है कि नहाते समय एक छात्र गहरे पानी में जाकर डूबने लगा, जिसे बचाने की कोशिश में दूसरा छात्र भी संतुलन खो बैठा और दोनों डूब गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन छात्रों का कोई सुराग नहीं मिल सका. प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि रविवार सुबह से फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा.

जानकारी के अनुसार दोनों छात्रों में अधीर रंजन सिंह, जो की लखीमपुर खीरी निवासी था और शिवकुटी में रहकर एसएससी की तैयारी करता था. वहीं, नवाबगंज के कस्तूरीपुर अटरामपुर गांव निवासी हिमांशु पांडे भी शिवकुटी में किराए के कमरे में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. दोनों अपने एक और मित्र के साथ शनिवार कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास गंगा स्नान आए थे. स्नान के दौरान अचानक अधीर और हिमांशु गहरे पानी में चले गए और तेज धारा में बहने लगे दोनों को डूबता देख साथियों ने शोर मचाना शुरू किया. उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वो दोनों गहरे पानी में समा गए.

घटना की जानकारी मिलते ही घाट पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना पर शिवकुटी पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कराई गई. इसके बाद जल पुलिस की टीम को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन देर रात तक दोनों युवकों का कोई पता नहीं चल सका. शिवकुटी एसएचओ वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि देर रात तक दोनों छात्रों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली. रविवार को फिर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा. घटना की सूचना दोनों परिवारों को दे दी गई है.

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