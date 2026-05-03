ETV Bharat / state

प्रयागराज : गंगा स्नान के दौरान डूबे दो छात्र, देर रात तक चला सर्च ऑपरेशन, नहीं मिला सुराग

प्रयागराज: प्रयागराज के शिवकुटी में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां गंगा नदी में स्नान करने गए दो छात्र डूब गए. बताया जा रहा है कि नहाते समय एक छात्र गहरे पानी में जाकर डूबने लगा, जिसे बचाने की कोशिश में दूसरा छात्र भी संतुलन खो बैठा और दोनों डूब गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन छात्रों का कोई सुराग नहीं मिल सका. प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि रविवार सुबह से फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा.

जानकारी के अनुसार दोनों छात्रों में अधीर रंजन सिंह, जो की लखीमपुर खीरी निवासी था और शिवकुटी में रहकर एसएससी की तैयारी करता था. वहीं, नवाबगंज के कस्तूरीपुर अटरामपुर गांव निवासी हिमांशु पांडे भी शिवकुटी में किराए के कमरे में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. दोनों अपने एक और मित्र के साथ शनिवार कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास गंगा स्नान आए थे. स्नान के दौरान अचानक अधीर और हिमांशु गहरे पानी में चले गए और तेज धारा में बहने लगे दोनों को डूबता देख साथियों ने शोर मचाना शुरू किया. उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वो दोनों गहरे पानी में समा गए.