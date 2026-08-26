ETV Bharat / state

हिमाचल की पब्बर नदी में डूबे दो छात्र, NDRF बुलाई गई, तलाश में जुटे गोताखोर

शिमला: ऊपरी शिमला के रोहड़ू उपमंडल में एक दुखद हादसा पेश आया है. यहां पब्बर नदी में नहाने के लिए उतरे 12वीं क्लास के दो छात्र नहाते समय डूब गए. जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश की जा रही है.

छात्रों के कपड़े मिले

दरअसल, मंगलवार को 12वीं क्लास में पढ़ने वाले शिवेन और सक्षम नाम के दो छात्र नहाने के लिए पब्बर नदी में उतरे थे. इस दौरान वो नदी के गहरे हिस्से में चले गए और डूब गए. स्थानीय लोगों को मौके पर दोनों के कपड़े मिले और फिर स्थानीय लोगों ने ही इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी थी. जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और सर्च ऑपरेशन में जुट गया.

रात में रेस्क्यू रोका, एनडीआरएफ को बुलाया गया

मंगलवार को बच्चों के डूबने की सूचना का बाद ही स्थानीय लोग और प्रशासन गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू में जुट गए थे. लेकिन रात में रेस्क्यू रोकना पड़ा और बुधवार सुबह प्रशासन फिर से बच्चों की तलाश में जुट गया है. फिलहाल शिमला से NDRF टीम का इंतजार किया जा रहा है.