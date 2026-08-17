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बांदा के आवासीय विद्यालय में 2 छात्रों की मौत, एक की हालत नाजुक

बांदा के आवासीय विद्यालय में 2 छात्रों की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

बांदा: शहर के बीएल विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई कर रहे दो छात्रों की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद से मृतक छात्रों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मामले की सुचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एएसपी शिवराज के अनुसार, यह पूरा मामला गिरवां थाना क्षेत्र के सरस्वाह गांव का है, सुनील का 12 वर्षीय पुत्र नितिन बीएल विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई करता था. सोमवार शाम करीब सात बजे उसकी अचानक तबीअत बिगड़ गई, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा गंभीर हालत में नितिन को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बीएल विद्या मंदिर विद्यालय में 2 छात्रों की मौत (VIDEO Credit; ETV Bharat) इसके अलावा तिंदवारी निवासी पुष्कर का 10 वर्षीय पुत्र अरुण भी इसी आवासीय विद्यालय का छात्र था, उसे भी शाम करीब छह बजे ट्रामा सेंटर ले जाया गया. उसकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई.