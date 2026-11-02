Bundi Crime : छुट्टी के बाद स्कूल से 100 मीटर दूर छात्र खा रहे थे गोलगप्पे...तभी चाकू से वार, दो घायल
हमले में गंभीर रूप से घायल एक छात्र को कोटा किया रेफर. दूसरा बूंदी अस्पताल में भर्ती. दोनों नाबालिग. एक आरोपी डिटेन.
Published : November 2, 2026 at 4:44 PM IST
बूंदी: शहर से करीब छह किलोमीटर दूर माटुंडा गांव में स्कूली छात्रों पर चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना हुई. स्कूल की छुट्टी के बाद दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने निकले छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया गया. स्कूल से महज 100 मीटर दूर हुई चाकूबाजी में दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. एक छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया, जबकि दूसरा बूंदी जिला अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने घायल छात्र के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. इस सिलसिले में एक आरोपी को डिटेन कर लिया गया.
एक आरोपी डिटेन: सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि चाकूबाजी की घटना के तुरंत बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल एक आरोपी को डिटेन कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. उसके बाद ही मामले की असल वजह सामने आ पाएगी. आरोपी बालिग है.
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गोलगप्पे खाने चौराहे पर रूके: सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक शिवराज सिंह ने बताया कि घटना सोमवार दोपहर की है, तब माटुंडा स्कूल के छात्र छुट्टी के बाद स्कूल से निकले. इनमें कुछ छात्र चौराहे पर गोलगप्पे खाने रूक गए. ये छात्र साथियों के साथ गोलगप्पे खा रहे थे कि दूसरे युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से अफरा-तफरी मच गई. हमलावरों ने दोनों छात्रों पर ताबड़तोड़ वार किए. इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना से हड़कंप मच गया.
12वीं का छात्र: एएसआई सिंह के अनुसार, घायल छात्रों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. एक छात्र के पेट के बाईं ओर चाकू लगा. उसकी हालत गंभीर है. चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया. दूसरे छात्र की जांघ पर चाकू से वार किए गए. बूंदी अस्पताल में भर्ती 17 वर्षीय घायल छात्र ने बताया कि वह 12वीं में पढ़ता है. सोमवार को स्कूल की छुट्टी के बाद अपने साथियों के साथ गोलगप्पे खा रहा था. तभी कुछ युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. उसके साथी के पेट में चाकू लगा, जबकि उसके जांघ पर चाकू से वार किए गए. छात्र ने किसी पुरानी रंजिश या विवाद से इनकार किया है. पुलिस के सामने घटना की वजह तलाशना चुनौती है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों घायल छात्र नाबालिग हैं.
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हमले की वजह तलाश रही पुलिस: सदर थाना पुलिस ने घायल छात्र के पिता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. एएसआई शिवराज सिंह ने बताया कि पुलिस घटना की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया कि छात्रों के बीच चाकूबाजी की वारदात किस विवाद के चलते हुई. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. एक आरोपी को डिटेन कर लिया गया, जो बालिग है.
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