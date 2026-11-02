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Bundi Crime : छुट्टी के बाद स्कूल से 100 मीटर दूर छात्र खा रहे थे गोलगप्पे...तभी चाकू से वार, दो घायल

बूंदी अस्पताल में भर्ती छात्र एवं घटना की जानकारी लेते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: शहर से करीब छह किलोमीटर दूर माटुंडा गांव में स्कूली छात्रों पर चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना हुई. स्कूल की छुट्टी के बाद दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने निकले छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया गया. स्कूल से महज 100 मीटर दूर हुई चाकूबाजी में दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. एक छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया, जबकि दूसरा बूंदी जिला अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने घायल छात्र के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. इस सिलसिले में एक आरोपी को डिटेन कर लिया गया.

एक आरोपी डिटेन: सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि चाकूबाजी की घटना के तुरंत बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल एक आरोपी को डिटेन कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. उसके बाद ही मामले की असल वजह सामने आ पाएगी. आरोपी बालिग है.