ETV Bharat / state

देहरादून में सड़क हादसा, बिहार और नागालैंड के दो छात्रों की मौत

देहरादून में भीषण सड़क हादसे में दो घरों के चिराग बुझ गए. बिहार और नागालैंड के दो छात्रों की हादसे में मौत हो गई.

dehradun
बिहार और नागालैंड के दो छात्रों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 11, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजधानी देहरादून में सड़क हादसे में दो छात्रों की जान चली गई. हादसा राजपुर थाना क्षेत्र में आईटी पार्क के पास हुआ. बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को बुलेट बेकाबू होकर सड़क के दूसरी साइड पेड से टकरा गई थी. इस हादसे में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई थी. एक छात्र को तो डॉक्टरों ने तभी मृत घोषित कर दिया था, जबकि दूसरे छात्र ने आज बुधवार सुबह को उचपार के दौरान दम तोड़ा.

पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई के बाद दोनों छात्रों के शवों को उनके परिजनों के सुपर्द कर दिया गया है. दोनों छात्र डीआईडी कॉलेज में बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे थे. जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय देव कुमार निवासी जिला जमुई बिहार (स्टूडेंट DIT B फार्मा 1st year) और 19 वर्षीय रोनित विश्वास दीमापुर नागालैंड (छात्र B फार्मा 1st ईयर DIT) राजपुर में रह कर पढ़ाई कर थे.

बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को दोनों छात्र बुलेट से धोरनपुल की तरफ से आईटी पार्क जा रहे थे. बुलेट देव कुमार चला रहा था. उसी दौरान आईटी पार्क से पहले आदर्श एंक्लेव गेट के पास बाइक अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में जाकर पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये.

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों छात्रों को एंबुलेंस की मदद से मैक्स हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर देव कुमार को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था. वहीं रोनित विश्वास के सर और पैर में गंभीर चोट आई थी. हॉस्पिटल में रोनित विश्वास का उपचार चल रहा था, लेकिन बुधवार सुबह रोनित विश्वास की भी उपचार के दौरान मौत हो गई.

थाना राजपुर प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद दोनों शवों को उनके परिजनों के सुपर्द कर दिया गया है. प्रथम दृष्ट्या में छात्रों के बुलेट अनियंत्रित होने के कारण पेड़ से टकराई है.

काली मंदिर के पास डंपर पटला: रानीपोखरी से ऋषिकेश की ओर आ रहा डंपर भी बेकाबू होकर पलट गया. यह हादसा काली मंदिर के समीप हुआ, जहां पत्थरों से लदा डंपर अचानक संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे खड़ी एक कार को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के वक्त कार में चार युवक सवार थे. गनीमत यह रही कि डंपर के पलटने के बावजूद चारों युवकों को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई. हालांकि, डंपर के भारी वजन के कारण कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. डंपर के सड़क के बीचों-बीच पलटने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया.

ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है कि हादसा वाहन की तकनीकी खराबी के कारण हुआ या ड्राइवर की लापरवाही से. फिलहाल क्षतिग्रस्त हुई कार सवार युवकों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलती है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें---

TAGGED:

NAGALAND STUDENT DIED
BIHAR STUDENT DIED
दो छात्रों की मौत देहरादून
देहरादून में सड़क हादसा
ROAD ACCIDENT IN DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.