'एक हाथ में हथकड़ी..दूसरे में कलम' पुलिस कस्टडी में परीक्षा देने पहुंचे दो छात्र

जहानाबाद: बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित हो रही है. जहानाबाद में रतनी प्रखंड अंतर्गत परिवेशका उच्च विद्यालय, शकुराबाद में सोमवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद छात्रों, शिक्षकों और परीक्षा केंद्र प्रबंधन को हैरानी में डाल दिया. आमतौर पर परीक्षार्थी हाथ में कलम और एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने पहुंचते हैं, लेकिन इस केंद्र पर दो परीक्षार्थी ऐसे भी पहुंचे, जिनके एक हाथ में कलम और एडमिट कार्ड था तो दूसरे हाथ में हथकड़ी लगी थी.

कोर्ट के आदेश पर परीक्षा: हथकड़ी लगाए इन परीक्षार्थियों की पहचान आसिफ अंसारी और बिट्टू कुमार के रूप में हुई है. दोनों छात्र पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं. अदालत के आदेश पर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल से परीक्षा देने के लिए लाया गया था. दोनों छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा की पहली पाली में शामिल होने पहुंचे थे.

अलग व्यवस्था कर ली गयी परीक्षा: जैसे ही पुलिस की निगरानी में हथकड़ी लगाए छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए सन्न रह गए. इस अनोखे दृश्य को लेकर परीक्षा केंद्र परिसर में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी. हालांकि, परीक्षा की गरिमा और नियमों को बनाए रखने के लिए स्कूल प्रबंधन ने तत्परता दिखाते हुए दोनों छात्रों की परीक्षा के लिए अलग व्यवस्था की.