पेट्रोल पंप पर तेल भरवाकर मारपीट और लूट करने वाले दो छात्र गिरफ्तार, 20 से ज्यादा वारदातें कबूलीं
पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाकर बिना पैसे दिए मारपीट व चोरी की नंबर प्लेट लगाकर भागने वाले दो छात्र आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
Published : November 2, 2026 at 6:42 PM IST
जयपुर: पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाकर बिना पैसे दिए और मारपीट कर भागने की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई दो गाड़ियों को जब्त कर लिया है. दोनों आरोपियों ने जयपुर के अलग-अलग थाना इलाकों में 20 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है. उनके एक अन्य साथी की तलाश जारी है. दोनों आरोपियों की उम्र 19-20 साल है और वे स्टूडेंट हैं, जो अपने शौक पूरे करने का खर्चा निकालने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे.
जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाकर बिना रुपए दिए भागने के मामले में कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले अंकित वर्मा और गणपति नगर रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले विशाल मेहरा को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से दो गाड़ियां जब्त की गई हैं. बाकी गाड़ियों के संबंध में पूछताछ जारी है.
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नंबर प्लेट चुराकर देते थे वारदात को अंजाम: आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि वे रात के समय सुनसान जगहों पर और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट चुरा लेते थे. फिर अपनी और अपने परिचितों की गाड़ियों पर उन चोरी की नंबर प्लेटों को लगाकर वारदात को अंजाम देते थे. उन्होंने मानसरोवर, सोडाला, हरमाड़ा, सीकर रोड, करधनी, बिंदायका, वैशाली नगर और करणी विहार सहित अन्य इलाकों में पेट्रोल पंपों पर फ्यूल भरवाने और बिना पैसे दिए मारपीट कर भाग निकलने की 20 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है.
एक साथी की तलाश में जुटी पुलिस: उनके एक अन्य साथी का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि बिंदायका थानाधिकारी अनिल जैमिनी और डीएसटी इंचार्ज गणेश सैनी के नेतृत्व में एसआई गोवर्धन सिंह, तकनीकी शाखा के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, डीएसटी के कांस्टेबल राकेश कुमार, मुकुट बिहारी, सुरेश, सांवर और राम की टीम ने इस वारदात का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई.
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थानाधिकारी के नेतृत्व में बनाई विशेष टीम: डीसीपी का कहना है कि 28 अक्टूबर को राहुल शर्मा और बजरंग जाट ने बिंदायका थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को सुबह करीब 5:11 बजे फर्जी नंबर प्लेट लगी एक कार में आए युवकों ने 4,403 रुपए का पेट्रोल भरवाया और बिना भुगतान किए भाग निकले. इसी प्रकार 28 अक्टूबर को एक दूसरी गाड़ी पर भी उसी नंबर की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर 4,070 रुपए का पेट्रोल भरवाकर युवक बिना भुगतान किए भाग निकले. इस संबंध में बिंदायका थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए बिंदायका थानाधिकारी अनिल जैमिनी के नेतृत्व में बिंदायका थाने और डीएसटी की एक विशेष टीम का गठन किया गया.
सीकर जिले से आरोपियों को पकड़ा: इस टीम ने घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर युवकों की पहचान की और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी. टीम ने जयपुर शहर और सीकर के होटलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आने-जाने के सभी रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. टीम को दो संदिग्ध युवकों के सीकर जिले के अलखपुरा गोदरान में घूमने की जानकारी मिली. टीम को देखकर दोनों भागने लगे, जिन्हें पकड़कर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल कर ली.
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