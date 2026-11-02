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पेट्रोल पंप पर तेल भरवाकर मारपीट और लूट करने वाले दो छात्र गिरफ्तार, 20 से ज्यादा वारदातें कबूलीं

लूट करने वाले दो छात्र गिरफ्तार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाकर बिना पैसे दिए और मारपीट कर भागने की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई दो गाड़ियों को जब्त कर लिया है. दोनों आरोपियों ने जयपुर के अलग-अलग थाना इलाकों में 20 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है. उनके एक अन्य साथी की तलाश जारी है. दोनों आरोपियों की उम्र 19-20 साल है और वे स्टूडेंट हैं, जो अपने शौक पूरे करने का खर्चा निकालने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाकर बिना रुपए दिए भागने के मामले में कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले अंकित वर्मा और गणपति नगर रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले विशाल मेहरा को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से दो गाड़ियां जब्त की गई हैं. बाकी गाड़ियों के संबंध में पूछताछ जारी है.