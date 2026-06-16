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जैसलमेर के भीतरी शहर में भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, बाल–बाल बचे अंडरग्राउंड में काम करे मजदूर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय निर्माण स्थल पर करीब 10 से 11 मजदूर अंडरग्राउंड हिस्से में कार्य कर रहे थे.

Two-story house collapses
भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 6:57 PM IST

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जैसलमेर: शहर के भीतरी रिहायशी इलाके राखेचा पाड़ा में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक दो मंजिला जर्जर मकान अचानक भरभराकर ढह गया. मकान गिरते ही पूरे इलाके में धूल का बड़ा गुबार छा गया और आसपास के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

घटना जैसलमेर शहर के ऐतिहासिक क्षेत्र राखेचा पाड़ा की है, जहां एक पुराने और जर्जर दो मंजिला मकान के पास एक प्लॉट पर निर्माण कार्य चल रहा था. जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य के तहत अंडरग्राउंड खुदाई की जा रही थी और करीब 15 फीट तक जमीन खोदी जा चुकी थी. इसी दौरान पास में स्थित पुराना मकान अचानक भरभराकर गिर गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय निर्माण स्थल पर करीब 10 से 11 मजदूर अंडरग्राउंड हिस्से में कार्य कर रहे थे. हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई भी मजदूर या स्थानीय नागरिक मलबे की चपेट में नहीं आया और बड़ा हादसा टल गया. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, नगर परिषद की टीम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने एहतियात के तौर पर घटनास्थल के आसपास आवागमन बंद करवा दिया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की हिदायत दी.

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स्थानीय निवासियों का कहना है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी और गहरी खुदाई के कारण आसपास के पुराने मकानों को खतरा पैदा हो गया था. उन्होंने इस संबंध में नगर परिषद और संबंधित अधिकारियों को पहले भी मौखिक शिकायतें की थीं, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई. लोगों का कहना है कि यदि शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता, तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था. जिस क्षेत्र में यह निर्माण कार्य चल रहा था, वह सोनार दुर्ग के करीब 300 मीटर की परिधि में आता है. नियमों के अनुसार इस क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर विशेष निगरानी और कई मामलों में प्रतिबंध लागू होते हैं. इसके बावजूद यहां निर्माण कार्य कैसे चल रहा था और किसकी अनुमति से गहरी खुदाई की जा रही थी, यह अब जांच का विषय बन गया है.

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स्थानीय निवासियों का कहना है कि इसी निर्माण स्थल पर कुछ दिन पहले भी एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार होकर गड्ढे में गिर गया था. उस घटना के बाद भी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. अब मकान गिरने की घटना ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. वहीं जानकारी के अनुसार घटना के काफी समय बाद तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे. फिलहाल इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन राखेचा पाड़ा में मकान गिरने की घटना ने प्रशासनिक निगरानी, अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान
BUILDING COLLAPSES IN JAISALMER
WORKERS HAVE A NARROW ESCAPE
NO CASUALTIES IN THE INCIDENT
TWO STORY HOUSE COLLAPSES

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