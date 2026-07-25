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दिल्ली के स्वरूप नगर में अचानक भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, मलबे में दबने से एक की मौत, दो मजदूर घायल

घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मलबे को हटाने और स्थिति को नियंत्रित करने का काम पूरा कर लिया है.

स्वरूप नगर में अचानक भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत
स्वरूप नगर में अचानक भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 25, 2026 at 10:42 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया. यहां शनिवार शाम को एक पुराना मकान को तोड़ने के दौरान अचानक पूरी इमारत भरभराकर गिर गई. हादसे के समय मकान में कई मजदूर और कामगार मौजूद थे, जो मलबे में दब गए. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए और युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. मलबे से तीन घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया.

दरअसल, यह घटना स्वरूप नगर के ए-ब्लॉक, गली नंबर-4 की है. पुलिस के मुताबिक, जयप्रकाश नामक व्यक्ति के पुराने मकान को तोड़ने का काम चल रहा था. दोपहर करीब 3:00 से 3:15 बजे के बीच मजदूर मशीन से लेंटर और सीढ़ियां काटने का काम कर रहे थे. इसी दौरान पूरी संरचना कमजोर होकर ढह गई.

स्वरूप नगर में अचानक भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत (ETV Bharat)

हादसे के समय उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला संजय (40) मलबे को उठाने के लिए अपना टेंपो लेकर अंदर आया था, जो नीचे पूरी तरह दब गया और उसकी मौत हो गई. वहीं, भलस्वा डेयरी के रहने वाले दो मजदूर मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को मलबे से बाहर निकाला गया और तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया. बाकी, दोनों घायलों का इलाज जारी है.

वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुराने मकान को तोड़ने का काम चल रहा था. इसी दौरान अचानक इमारत का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा और वहां काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका भी नहीं मिला. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.

घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मलबे को हटाने और स्थिति को नियंत्रित करने का काम पूरा कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में बिना सुरक्षा मानकों के काम कराने और लापरवाही बरतने के आरोप में मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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