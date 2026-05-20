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उन्नाव में लूट की वारदात के बाद बड़ा एक्शन; लुटेरों पर एक लाख का इनाम घोषित, दो थानाध्यक्ष निलंबित

उन्नाव : जनपद में दिनदहाड़े हुई लूट की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन तथा पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थलों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की. निरीक्षण के दौरान पुलिस की प्रतिक्रिया प्रणाली, गश्त व्यवस्था तथा प्रभावी चेकिंग व्यवस्था की समीक्षा की गई.

पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि उन्नाव जिले में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है. प्रमुख चौराहों, हाईवे और संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ रात में गश्त भी बढ़ाई गई है.

पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रथम दृष्टया थाना अचलगंज के प्रभारी निरीक्षक बृजेश शुक्ला एवं थाना बीघापुर के थानाध्यक्ष राजपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. अपराधियों की गिरफ्तारी तथा लूटे गए सामान की बरामदगी को लेकर सात विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है.