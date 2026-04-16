फिरोजाबाद में तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर, पति-पत्नी समेत तीन की मौत, दो गंभीर रूप से घायल
पुलिस ने एंबुलेंस से सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दो को मृत घोषित कर दिया. एक की इलाज के दौरान मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 6:03 PM IST
फिरोजाबाद : एका थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर में पति-पत्नी समेत तीन की मौत हो गई. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हादसे में मृत दंपत्ति दिल्ली से लौट रही थे. दूसरी बाइक सवार दो लोग भी घायल है.
मृतकों की पहचान शशि (40) और अरविंद (42) निवासी गांव उजीरपुर थाना एका के रूप में हुयी है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान संदीप (18) निवासी गांव उरीसर थाना एका के रूप में हुयी है. दोनों अलग-अलग बाइक पर सवार थे.
अरविंद पत्नी शशि के साथ बाइक से किसी काम से दिल्ली गए थे. गुरुवार को लौट रहे थे. दूसरी बाइक पर सवार संदीप अपने दो अन्य साथियों राजीव और सनी के साथ खेतों की तरफ जा रहा था. रास्ते में खेड़ा पुल के पास एक मोड़ पर दोनों तेज रफ्तार बाइकें आपस मे टकरा गयीं.
हादसे के बाद दोनों बाइको पर सवार पांचों लोग लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. स्थानीय राहगीरों की तरफ से पुलिस को घटना के संबंध में जनकारी दी गयी. पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल ले गई. जहां डॉक्टरों में शशि और संदीप को मृत घोषित कर दिया. अरविंद की इलाज के दौरान मौत हो गयी.
इंस्पेक्टर थाना एका संजुल पांडेय का कहना है कि एक मोड़ पर दो बाइकों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक महिला और उसका पति भी शामिल है. मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि घायल राजीव और सनी का इलाज जारी है.
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