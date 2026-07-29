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सावन पर IRCTC का खास प्लान: "भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन" से चार ज्योतिर्लिंग के साथ करें स्टेचू ऑफ यूनिटी और दक्षिण भारत की यात्रा

उन्होंने बताया कि उतरने/चढ़ने के स्टेशन गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और ललितपुर स्टेशन होंगे. 17 से 26 अगस्त तक नौ रात और 10 दिन का पैकेज होगा. इस पैकेज में सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता और दोपहर व रात का शाकाहारी भोजन, एसी/नॉन एसी बसों से स्थानीय भ्रमण शामिल है.

उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) अगस्त माह में गोरखपुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से चार ज्योतिर्लिंग के साथ स्टेचू ऑफ यूनिटी के साथ स्टेचू ऑफ यूनिटी का यात्रा पैकेज लांच कर रहा है. इस यात्रा के मुख्य आकर्षण महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (उज्जैन), द्वारकाधीश, भेंट द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (गुजरात), स्टेचू ऑफ यूनिटी हैं.

लखनऊ : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) सावन के पवित्र माह में श्रद्धालुओं के लिए विशेष रेल पैकेज लांच कर रहा है. इससे श्रद्धालु चार ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही स्टेचू ऑफ़ यूनिटी और दक्षिण भारत के पर्यटन का भी लुत्फ उठा सकेंगे. रेल पैकेज के साथ ही हवाई पैकेज भी आईआरसीटीसी ने तैयार कर लिए हैं. आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है.

उन्होंने बताया कि इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 18,380 रुपये प्रति व्यक्ति, स्टैंडर्ड श्रेणी (थर्ड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 29,570 रुपये प्रति व्यक्ति, कम्फर्ट श्रेणी (सेकेंड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज मूल्य 38,870 रुपये प्रति व्यक्ति है. इस यात्रा सेवा मे LTC और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है.







आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर ने बताया कि इसके अलावा एक अन्य पैकेज भी IRCTC ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन से दक्षिण भारत को लांच किया है. इसमें तिरुपति बालाजी मंदिर (तिरुपति), रामनाथ स्वामी मंदिर (रामेश्वरम), मीनाक्षी मंदिर (मदुरै), कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (मरकापुर) जैसे तीर्थस्थल शामिल हैं. गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और ललितपुर स्टेशन से यात्री ट्रेन में बैठ सकते हैं.







ये है यात्रा का विवरण : 31 जुलाई से 11 अगस्त तक 11 रात और 12 दिन का ये पैकेज होगा. इस पैकेज में सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता और दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, एसी/नॉन एसी बसों से स्थानीय भ्रमण शामिल है. उन्होंने बताया कि इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 23,560 रुपये प्रति व्यक्ति, स्टैंडर्ड श्रेणी (थर्ड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 39,100 रुपये प्रति व्यक्ति, कम्फर्ट श्रेणी (सेकेंड एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य 51,760 रुपये प्रति व्यक्ति है.





ये हैं अन्य रेल टूर पैकेज : मां वैष्णो देवी, शिरडी–शनि शिंगणापुर–त्र्यंबकेश्वर, अहमदाबाद–स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नैनीताल, रामेश्वरम–मदुरै, चंडीगढ़ शिमला–कुफरी.





ये हैं विदेशी हवाई टूर पैकेज : ट्रेन के अलावा आईआरसीटीसी ने हवाई यात्रा एवं टूर पैकेज भी लांच किए हैं. इनमें भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, बाली, वियतनाम, श्रीलंका, दुबई और अबू धाबी जैसे देश शामिल हैं.





यह भी है टूर पैकेज : अरुणाचल प्रदेश (तवांग), धर्मशाला–खज्जियार, कश्मीर, दार्जिलिंग, चार शक्तिपीठ यात्रा, तीन ज्योतिर्लिंग यात्रा, भोपाल–पचमढ़ी, लद्दाख, दिव्य दक्षिण यात्रा, हैदराबाद–मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश–उज्जैन महाकाल, केरल, अंडमान, मैसूर–ऊटी, गुजरात, राजस्थान, हम्पी–बादामी.







ऐसे करा सकते हैं बुकिंग : उन्होंने बताया कि यात्रा की बुकिंग गोमतीनगर के पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com से ऑनलाइन भी कराई जा सकती है. 9305111765, 9236391923, 9236391908, 8287930908, 8303555714, 8287930926, 9415042930 मोबाइल नम्बरों पर भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है.



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