दोस्त की शादी में जा रहे दो सेना जवानों की कार खाई में गिरी, दोनों ने मौके पर तोड़ा दम

मंडी में दोस्त की शादी में जा रहे दो जवानों की कार खाई में गिर गई. हादसे में दोनों की जान चली गई.

कार खाई में गिरने दो सेना जवान की मौत
कार खाई में गिरने दो सेना जवान की मौत (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 7:51 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार सेना के दो जवानों की मौके पर मौत हो गई. दोनों अपने दोस्त की शादी में शामिल होने जा रहे थे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी भेजा.

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया, 'पोस्टमार्टम के बाद दोनों जवानों के शव परिजनों को सौंप दिए गए. पधर थाना की टीम ने बीएनएस की धारा 106 व 281 के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है'.

मंडी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कटौला क्षेत्र के दरलोग के पास बीती रात करीब 8 बजे यह हादसा पेश आया. दरलोग के पास इनकी किया गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया.

मृतक जवानों की पहचान नितेश शर्मा और महेंद्र कुमार के रूप में हुआ है. नितेश कुमार थनेहड़ा मुहल्ला, नगर निगम मंडी के रहने वाले थे. वहीं, दूसरा खाबू तहसील बल्ह के रूप रहने वाले थे. महेंद्र कुमार जेएंडके राइफल में अपनी सेवाएं दे रहा था.

नितेश के नाना के बताया, 'वह बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था और सेना की ओर से सोलन में खेलों में भाग लेने के बाद दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए घर आया था. नितेश का परिवार मूलत बल्द्धाड़ा तहसील के बलड़ा का रहने वाला है. नितेश के पिता सुरेश कुमार भी आर्मी में सेवाएं देते हुए 1994 में चंबा में शहीद हो गए थे. नितेश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. नितेश अपने पीछे मां, पत्नी और दो बच्चे छोड़ गए हैं'.

संपादक की पसंद

