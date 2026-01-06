ETV Bharat / state

इंटरनेशनल चरस तस्करी गैंग का भंडाफोड़; मऊ में 9 करोड़ रुपये की चरस के साथ महिला समेत दो स्मगलर गिरफ्तार

मऊ पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ( Photo Credit: ETV Bharat )