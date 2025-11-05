ETV Bharat / state

किच्छा में 36 लाख की अफीम बरामद, यूपी के दो तस्कर भी गिरफ्तार

आरोपी सलीम पर थाना बहेड़ी (बरेली) में 40 लाख रुपये की डकैती एवं गैंगस्टर सहित कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं.

OPIUM SMUGGLERS IN KICHHA
किच्छा में 36 लाख की अफीम बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 5, 2025 at 3:20 PM IST

रुद्रपुर: उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं एंटी नार्कोटिक्स टीम और किच्छा कोतवाली पुलिस ने अफीम की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी से तीन किलो अफीम बरामद हुई है. बरामद अफीम की कीमत अंतराष्ट्रीय बाजार में 36 लाख रुपए आंकी जा रही है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

उत्तराखंड एसटीएफ और किच्छा कोतवाली पुलिस ने यूपी के दो नशा तस्करों को अफीम की खेप के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों से तीन किलो लगभग 36 लाख की अफीम बरामद हुई है. घटना में प्रयुक्त एक बाइक को भी टीम में कब्जे में लिया है. पुलिस के मुताबिक एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि किच्छा क्षेत्र से अफीम की खेप जनपद में लाई जा रही है. जिस पर टीम ने कोतवाली पुलिस को साथ लेते हुए गिद्धपूरी को जाने वाली सड़क में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, तभी बाइक सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए. टीम द्वारा रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार व्यक्ति घबरा कर बाइक वापस मोड़ने लगे. शक होने पर टीम दोनों को बाइक समेत दबोच लिया. तलाशी के दौरान आरोपियों से तीन किलो से अधिक अफीम बरामद हुई. पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सलीम पुत्र रहमत अली निवासी ग्राम बहीपुर पोस्ट सठेरी थाना बहेड़ी, जिला बरेली और शेर मोहम्मद पुत्र रफीक अहमद — निवासी ग्राम बहीपुर पोस्ट सठेरी थाना बहेड़ी, जिला बरेली बताया.

टीम आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है. आरोपी सलीम पर थाना बहेड़ी (बरेली) में 40 लाख रुपये की डकैती एवं गैंगस्टर सहित कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं. वह पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

