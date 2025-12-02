ETV Bharat / state

पलामू में लाखों का डोडा जब्त, यूपी के दो तस्कर गिरफ्तार

पलामू में अवैध डोडा के साथ यूपी के दो तस्कर गिरफ्तार किए गये हैं.

Two smugglers from UP arrested with illegal doda in Palamu
पलामू पुलिस के शिकंजे डोडा तस्करी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 2, 2025 at 4:48 PM IST

पलामूः जिला पुलिस ने अफीम तस्कर को खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि उनके पास से एक क्विंटल 1 किलो 870 ग्राम डोडा को जब्त किया है. जब्त डोडा रांची के बुंडू के चक से खरीदी गई थी और उत्तर प्रदेश के बरेली ले जाई जा रही थी.

दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध डोडा की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा के इलाके में पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया गया. सर्च अभियान के क्रम में एक कार को रोका गया. शुरुआत में कार भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन पुलिस के सख्ती के बाद कर रुक गई. कार से उतरकर तस्कर भागने की कोशिश कर रहे लेकिन मौके पर एएसआई सुजीत कुमार पांडेय एवं पंकज कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने दो तस्करों को पकड़ लिया. पकड़े गए तस्कर मोहम्मद चांद एवं जीशान उत्तर प्रदेश के बरेली के पुराना शहर के रहने वाले हैं.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद चांद का करीबी रिश्तेदार तस्करी का मास्टर माइंड है. गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने डोडा बरामद किया है जबकि नेटवर्क के बारे में जानकारी भी मिली. गिरफ्तार तस्करों ने 1400 से 1500 सौ रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा था. उत्तर प्रदेश में जाने के बाद यह 7 से 8 हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाना था. पुलिस की कार्रवाई में डीएसपी राजीव रंजन थाना प्रभारी लालजी, सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.

