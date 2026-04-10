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गुलदार की खाल के साथ चमोली के दो तस्कर गिरफ्तार, लाखों कमाने की योजना पर फिरा पानी

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में वन्यजीव तस्करी के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला रुद्रप्रयाग जिले से सामने आया है. जहां नगरासू क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दो शातिर वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके पास से गुलदार की खाल बरामद हुई है.

नगरासू बस अड्डे के पास दबोचे गए तस्कर: दरअसल, घटना बीती रोज यानी 9 अप्रैल की शाम की है. जब पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर के निर्देशन और रुद्रप्रयाग क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक रणजीत खनेडा अपनी टीम के साथ नगरासू बस अड्डे के पास चेकिंग अभियान चला रहे थे.

स्कूटी सवार दो लोगों से गुलदार की खाल बरामद: इसी दौरान एक संदिग्ध स्कूटी संख्या UK 11 A 8349 को रोका गया. जिस पर स्कूटी सवार दोनों लोग घबरा गए. ऐसे में पुलिस ने बारीकी से तलाशी ली तो उनके पास से गुलदार की खाल बरामद हुई, जिसे देख पुलिस कर्मी हैरान हो गए.

हरिद्वार ले जाकर लाखों कमाने की थी योजना: इसके बाद पुलिस की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बरामद खाल की पुष्टि गुलदार की खाल के रूप में की. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उनकी योजना इस खाल को ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) से हरिद्वार ले जाकर लाखों रुपए में बेचने की थी.

गुलदार का शिकार कहां किया गया? अब पुलिस और वन विभाग की टीम इस बात की जांच कर रही है कि गुलदार का शिकार कहां किया गया था? पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से वन्यजीव तस्करी में सक्रिय हो सकता है. इससे जुड़े अन्य नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.