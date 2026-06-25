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रांची में 12 किलो अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, दूसरे राज्य में थी खपाने की तैयारी

रांची पुलिस ने अफीम तस्करों का पर्दाफाश करते हुए 12 किलो अफीम जब्त की है. जिसकी कीमत 45 लाख रूपये आंकी गई है.

Two opium smugglers in police custody
पुलिस के कब्जे में दो अफीम तस्कर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 8:33 PM IST

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रांची: पुलिस नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में लग्जरी कार में अफीम छुपाकर राज्य के बाहर तस्करी करने जा रहे दो तस्करों को रांची पुलिस ने ओरमांझी इलाके से गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. ओरमांझी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 45 लाख रुपये की 12 किलो तैयार अफीम के साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रॉबिन राज और सुखलाल मुंडा के रूप में हुई है. जिस कार से अफीम की तस्करी की जा रही थी, उसे भी पुलिस ने जब्त किया है.

ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि पकड़ी गई अफीम रांची के बुंडू, तमाड़ समेत पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से जुटाई गई थी, जिसे ओरमांझी के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी थी. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे तस्करों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

तस्करों का मिला था इनपुट

ग्रामीण एसपी के मुताबिक, मादक पदार्थ के तस्कर भारी मात्रा में अफीम की खरीद फरोख्त कर तस्करी के उदेश्य से उत्तर प्रदेश नंबर की कार से बुंडू से हजारीबाग की ओर जा रहे हैं. सूचना के सत्यापन के बाद एक टीम का गठन किया गया. गठित टीम द्वारा रांची-रामगढ़ रोड एनएच-20 पर भेड़ा पुल के पास वाहन चेकिंग शुरू की गई. वाहन चेकिंग के दौरान यूपी नंबर वाली एक कार आते हुई दिखाई दी.

कार के अंदर ली गई तलाशी

छापेमारी दल द्वारा उक्त कार को रुकने का इशारा किया गया लेकिन चालक, कार को लेकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे छापेमारी दल द्वारा घेराबंदी करके पकड़ लिया गया. मादक पदार्थ के संबंध में जब पकड़े गए लोगों से पूछताछ हुई तो दोनों शख्स घबराने लगे. शक होने पर एनडीपीएस की धारा-50 के तहत नोटिस देकर पुलिस उपाधीक्षक प्रथम रांची के द्वारा जांच की गई तो कार के अंदर सीट के नीचे एक बॉक्स पर पुलिस की नजर गई. जब पुलिस ने पकड़े गए सुखलाल मुंडा की जांच की तो पता चला कि एक चाबी का गुच्छा उसके पास पाया गया.

कार की तलाशी लेने के दौरान अफीम जैसी गंध वाले तीन पैकेट, जिसका वजन 7 किलोग्राम तथा बॉक्स से अफीम जैसी गंध वाले दो पैकेट जिनका वजन 5 किलोग्राम कुल 12 किलाग्राम अफीम जैसा पदार्थ पाया गया. पुलिस उपाधीक्षक द्वारा डीडी किट से बरामद पांच पैकेट की जांच करने पर बरामद पदार्थ अफीम जैसा पाया गया. बरामद अफीम, कार, मोबाइल फोन एवं चाबी के गुच्छे को विधिवत जब्त करते हुए रॉबिन राज और सुखलाल मुंडा को विधिवत गिरफ्तार किया गया है.

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TWO SMUGGLERS ARRESTED IN RANCHI

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