ETV Bharat / state

रांची में 12 किलो अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, दूसरे राज्य में थी खपाने की तैयारी

रांची: पुलिस नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में लग्जरी कार में अफीम छुपाकर राज्य के बाहर तस्करी करने जा रहे दो तस्करों को रांची पुलिस ने ओरमांझी इलाके से गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. ओरमांझी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 45 लाख रुपये की 12 किलो तैयार अफीम के साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रॉबिन राज और सुखलाल मुंडा के रूप में हुई है. जिस कार से अफीम की तस्करी की जा रही थी, उसे भी पुलिस ने जब्त किया है.

ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि पकड़ी गई अफीम रांची के बुंडू, तमाड़ समेत पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से जुटाई गई थी, जिसे ओरमांझी के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी थी. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे तस्करों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

तस्करों का मिला था इनपुट

ग्रामीण एसपी के मुताबिक, मादक पदार्थ के तस्कर भारी मात्रा में अफीम की खरीद फरोख्त कर तस्करी के उदेश्य से उत्तर प्रदेश नंबर की कार से बुंडू से हजारीबाग की ओर जा रहे हैं. सूचना के सत्यापन के बाद एक टीम का गठन किया गया. गठित टीम द्वारा रांची-रामगढ़ रोड एनएच-20 पर भेड़ा पुल के पास वाहन चेकिंग शुरू की गई. वाहन चेकिंग के दौरान यूपी नंबर वाली एक कार आते हुई दिखाई दी.