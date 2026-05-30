ETV Bharat / state

नशे के सौदागरों पर सिमरिया पुलिस का शिकंजा, छह लाख की अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

चतरा: जिले में अवैध अफीम तस्करों के खिलाफ सिमरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है. मौके से 1.113 किलो अफीम भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब छह लाख बताई जा रही है.

एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम गोरहाई के पास बगरा-लावालौंग रोड किनारे जंगल में कुछ लोग अवैध रूप से अफीम की खरीद-बिक्री कर रहे हैं. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.

मामले की जानकारी देते एसडीपीओ (ETV BHARAT)

गठित टीम ने गोरहाई के समीप बारा-लावालौंग रोड किनारे जंगल पहुंची तो पुलिस वाहन को देखकर वहां मौजूद लोग भागने लगे. सशस्त्र बल के सहयोग से दो आरोपियों को पकड़ लिया गया. जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू गांझू और रामदेव गंझू के रूप में हुई है. दोनों तस्कर लावालौंग थाना क्षेत्र का रहने वाला है.