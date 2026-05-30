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नशे के सौदागरों पर सिमरिया पुलिस का शिकंजा, छह लाख की अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

चतरा पुलिस ने अफीम के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है.

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पुलिस के गिरफ्त में अफीम तस्कर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 30, 2026 at 1:29 PM IST

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चतरा: जिले में अवैध अफीम तस्करों के खिलाफ सिमरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है. मौके से 1.113 किलो अफीम भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब छह लाख बताई जा रही है.

एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम गोरहाई के पास बगरा-लावालौंग रोड किनारे जंगल में कुछ लोग अवैध रूप से अफीम की खरीद-बिक्री कर रहे हैं. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.

मामले की जानकारी देते एसडीपीओ (ETV BHARAT)

गठित टीम ने गोरहाई के समीप बारा-लावालौंग रोड किनारे जंगल पहुंची तो पुलिस वाहन को देखकर वहां मौजूद लोग भागने लगे. सशस्त्र बल के सहयोग से दो आरोपियों को पकड़ लिया गया. जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू गांझू और रामदेव गंझू के रूप में हुई है. दोनों तस्कर लावालौंग थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

पुलिस की पूछताछ में दोनों तस्करों ने बताया कि वे अफीम की बिक्री के लिए वहां पहुंचे थे. पुलिस के अनुसार फरार आरोपी की पहचान सरफराज खान के रूप में हुई है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.113 किलो अफीम तथा दो ओप्पो कंपनी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. छापेमारी दल में अंचलाधिकारी सिमरिया, थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.

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