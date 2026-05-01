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10 लाख नेपाली करेंसी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, भारत-नेपाल सीमा पर बड़ा एक्शन

तलाशी के दौरान पहले आरोपी जिला पूर्वी चंपारण के शिकारगंज थाना क्षेत्र के शिकारगंज निवासी गजेंद्र गुप्ता के बेटे नरेश कुमार गुप्ता के बैग से 9,63,650 नेपाली रुपये और 71,410 भारतीय रुपये बरामद किए गए. वहीं दूसरे आरोपी नेपाल के बारा जिले के कलैया थाना क्षेत्र के गालोंपटी निवासी रामदेव राम के बेटे जयलाल राम के पास से 1,10,000 नेपाली करेंसी बरामद हुई. इस तरह कुल 10,73,650 नेपाली रुपये और 71,410 भारतीय रुपये जब्त किए गए हैं.

भारत-नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई: सूचना को गंभीरता से लेते हुए जितना थाना पुलिस टीम और एसएसबी टीम ने संयुक्त रूप से जाल बिछाया. कार्रवाई के दौरान जियालाल चेक पोस्ट पर दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पकड़ लिया गया. इसके बाद दोनों की विधिवत तलाशी ली गई.

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले में भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है. जितना थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में नेपाली और भारतीय करेंसी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जितना थानान्तर्गत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम अगरवा स्थित जियालाल चेक पोस्ट से दो व्यक्ति नेपाली और भारतीय करेंसी लेकर भारत में प्रवेश करने वाले हैं.

दोनों आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने तत्काल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इतनी बड़ी मात्रा में करेंसी सीमा पार लाने के पीछे हवाला कारोबार या तस्करी का एंगल हो सकता है. फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है कि ये रुपये कहां से लाए गए और किसे देने जा रहे थे.

इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व जितना थाना के थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक सुधीर कुमार ने किया. छापेमारी दल में अपर थानाध्यक्ष शिवजी पासवान, पीटीसी सुमित कुमार, जितना थाना के सशस्त्र बल और एसएसबी के जवान शामिल थे. भारत-नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर अक्सर तस्कर नकली नोट, ड्रग्स और अवैध करेंसी की तस्करी करते हैं लेकिन पुलिस और एसएसबी की सतर्कता से इस बार तस्करों के मंसूबे नाकाम हो गए.

पूछताछ में कई अहम खुलासे: जितना थाना पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह भी जांच की जा रही है कि इनका किसी बड़े गिरोह से संबंध तो नहीं है. फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

"30 अप्रैल को जितना थानान्तर्गत गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम अगरवा स्थित जियालाला चेक पोस्ट से दो व्यक्ति नेपाली एवं भारतीय करेंसी के साथ भारत में प्रवेश कर रहे है. उक्त सूचना के आधार पर जियालाल चेक पोस्ट पर दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया. तलाशी के क्रम में नेपाली करेंसी बरामद किया गया."- सुधीर कुमार, थानाध्यक्ष, जितना थाना

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