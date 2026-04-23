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बिहार में अवैध हथियार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 15 देसी पिस्टल.. 30 मैगजीन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

मुंगेर में अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है. 15 देसी पिस्टल और 30 मैगजीन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार. पढ़ें खबर-

Two smugglers arrested in Munger
मुंगेर में दो तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 23, 2026 at 8:29 AM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से भारी मात्रा में अत्याधुनिक देसी हथियार बरामद किए गए, जिनकी फिनिशिंग और गुणवत्ता बेहतर बताई जा रही है.

15 देसी पिस्टल और 30 मैगजीन: पुलिस के अनुसार, बरियारपुर इलाके में हथियारों की बड़ी खेप की डिलीवरी होने की सूचना मिली थी. इसके बाद बरियारपुर थाना पुलिस और आसूचना इकाई की संयुक्त टीम ने एसडीपीओ अभिषेक आनंद के नेतृत्व में कुदरकट्टा पुल के पास घेराबंदी की. टीम ने एक ऑटो और एक बाइक को रोका और सघन तलाशी ली. तलाशी के दौरान ऑटो से 15 देसी पिस्टल और 30 मैगजीन बरामद की गईं. सभी हथियार पूरी तरह तैयार हालत में थे और तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते थे.

मुंगेर में हथियार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

भागलपुर और मिर्जापुर के आरोपी: गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान भागलपुर जिले के नाथनगर निवासी राजकुमार यादव और मिर्जापुर बरदह निवासी बदरुद्दीन के रूप में हुई है. पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि वे इन हथियारों को डिलीवरी के लिए ले जा रहे थे. एक पिस्टल की कीमत 25 हजार से 30 हजार रुपये तक बताई गई. पुलिस अब इस पूरे मामले में सप्लायर, फाइनेंसर और खरीदारों की चेन को खंगाल रही है.

इंटर-डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क की सक्रियता, अन्य राज्यों से भी संभावित लिंक: पुलिस का अनुमान है कि इस गिरोह के तार अन्य जिलों और राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं. मुंगेर लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण और तस्करी के लिए कुख्यात रहा है. इस बड़ी बरामदगी से इंटर-डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क की सक्रियता साफ तौर पर सामने आई है. एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने कहा कि इस कार्रवाई से अवैध हथियार कारोबार को बड़ा झटका लगा है.

"फिलहाल दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इस कार्रवाई से अवैध हथियार कारोबार को बड़ा झटका लगा है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं."-अभिषेक आनंद, एसडीपीओ सदर, मुंगेर

Two smugglers arrested in Munger
दो तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

बेहतर फिनिशिंग वाले हथियार: बरामद हथियारों की फिनिशिंग और गुणवत्ता काफी बेहतर पाई गई है, जो यह संकेत देती है कि ये किसी संगठित गिरोह द्वारा तैयार किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ये हथियार न सिर्फ तैयार थे बल्कि बेहद खतरनाक भी थे. इस तरह की बरामदगी मुंगेर के अवैध हथियार उद्योग की गहराई को उजागर करती है.

गहन पूछताछ जारी, आगे और छापेमारी की तैयारी: फिलहाल दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है. पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए लगातार छापेमारी करने की योजना बना रही है. एसडीपीओ का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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