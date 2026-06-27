अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: दो तस्कर गिरफ्तार, पिस्टल-कट्टा सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर थाना में धारा 112(2) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है.
Published : June 27, 2026 at 5:01 PM IST
धौलपुर: सदर थाना पुलिस एवं जिला स्पेशल टीम ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, कट्टा, एयरगन, पोना, 54 जिंदा कारतूस, तीन खाली कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त की फिराक में थे.
थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के पर्यवेक्षण तथा शहर वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिड़ के निकटतम सुपरविजन में सदर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस टीम ने कंचनपुर रोड स्थित अरऊआ नाले के पास दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लोकेन्द्र पुत्र फूल सिंह गुर्जर (46), निवासी कोलुआ, थाना कंचनपुर तथा मोहित पुत्र महेन्द्र सिंह ठाकुर (26), निवासी बरखेड़ा, थाना सैपऊ के रूप में हुई है.
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थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि लोकेन्द्र के कब्जे से एक अवैध 32 बोर पिस्टल, दो मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस (7.65 बोर), एक अवैध देशी कट्टा (315 बोर), पांच जिंदा कारतूस (315 बोर) तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई. वहीं, मोहित के कब्जे से एक एयरगन, एक पोना (315 बोर), तीन खाली कारतूस (306 बोर), 30 जिंदा कारतूस (306 बोर) तथा चार जिंदा कारतूस (315 बोर) बरामद किए गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर थाना में धारा 112(2) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है. आरोपियों से अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है.