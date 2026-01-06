ETV Bharat / state

पलामू से अफीम की खेप जाने वाली थी लुधियाना, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

पलामूः जिला से लाखों की अवैध अफीम की खेप को पुलिस ने जब्त किया है. अफीम की तस्करी पंजाब के लुधियाना में होने वाली थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेप को जब्त कर लिया है जबकि दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी तस्कर आपस में रिश्तेदार हैं. एक आरोपी पंजाब के लुधियाना में लंबे समय से रह रहा है और अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ है.

पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि मनातू थाना क्षेत्र के चक के इलाके से अफीम की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में लेस्लीगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने छापेमारी की. छापेमारी के क्रम में दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया. पकड़े गए युवक उमाशंकर कुमार के घर से पुलिस ने 1.114 किलो अफीम को बरामद किया है. जबकि पुलिस ने अफीम के तस्करी के आरोप में उमाशंकर कुमार और उसके रिश्तेदार राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है.

इस कार्रवाई को लेकर मनातू के थाना प्रभारी विक्की कुमार ने बताया कि छापेमारी में पकड़ा गया आरोपी राहुल कुमार लुधियाना के इलाके में रहता है और अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ है. वो अफीम लेने के लिए वह मनातू के चक इलाके में आया हुआ था. अफीम की खेप की तस्करी पंजाब के लुधियाना के इलाके में होने वाली थी. पूछताछ में पुलिस को कई जानकारी मिली है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.