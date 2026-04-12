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हापुड़ में 30 लाख के गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल से यूपी और दिल्ली के क्षेत्रों में करते थे तस्करी

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: पुलिस मीडिया सेल )

हापुड़ : जनपद की थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है. टीम ने दो अंतरराज्जीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है. टीम ने आरोपियों के पास से 56 किलो 990 ग्राम गांज बरामद करने का दावा किया है. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये है. पुलिस ने तस्करों के कब्जे से नकदी, दो मोबाइल और तस्करी में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है. पुलिस का दावा है कि आरोपी पश्चिम बंगाल से अवैध गांजे को लेकर यूपी और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करते थे.

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस के अनुसार, गाजियाबाद-मुरादाबाद हाईवे की सर्विस रोड पर चेकिंग के दौरान टीम ने अर्टिगा कार को रोका.