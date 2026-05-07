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साहिबगंज में 20 किलो गांजा बरामद, दबोचे गए ओडिशा के दो तस्कर

साहिबगंज: जिले में बरहड़वा थाने की पुलिस ने 20 किलो गांजा के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओडिशा के पाटा मुड़ी थाना क्षेत्र के तदोडीहपाल गांव निवासी असीम मोहंती (34) तथा जाशपुर थाना क्षेत्र के नुआ गांव निवासी प्रफुल चंद्र देवड़ी (22) के रूप में हुई. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब तीन लाख रुपये है. दोनों युवकों के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से कई मामले दर्ज हैं.

इस मामले में बरहड़वा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बस (बीआर 02 पीबी 6518) से दो युवक भारी मात्रा में गांजा लेकर बरहड़वा की तरफ आ रहे हैं. इसके बाद एक टीम का गठन कर पतना-केंदुआ मुख्य मार्ग के विजयपुर के समीप उक्त बस को रोककर दोनों युवकों को उतारा गया. दोनों की छानबीन में उनके बैग से 20 किलो गांजा बरामद हुआ. इस दौरान दोनों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका.

मामले की जानकारी देते एसडीपीओ (ETV BHARAT)

एसडीपीओ ने बताया कि वे करीब दो वर्षों से पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के हिरणपुर दुर्गा मंडप समीप स्थित मदन भगत के सीएसपी के पास गांजा की खरीद बिक्री कर रहे थे. बुधवार को वे चाईबासा से आ रहे थे. असीम मोहंती के खिलाफ ओडिशा के विभिन्न थानों में हत्या, डकैती एवं आर्म्स एक्ट के आठ मामले दर्ज हैं.