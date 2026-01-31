ETV Bharat / state

बिहार में जाली नोटों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, इंडो नेपाल सीमा पर SSB-STF की बड़ी कार्रवाई

मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में भारत-नेपाल सीमा पर जाली नोट तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है. हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन बॉर्डर पर एसएसबी, एसटीएफ (सीतामढ़ी) और मधुबनी पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को 200 रुपये के 173 जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया.

तस्करों के पास मिले भारतीय जाली नोट: बरामद जाली नोटों का कुल मूल्य 34,600 रुपये है. इसके अलावा एक नीली बाइक और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए. यह घटना 29 जनवरी 2026 को हुई, जिसकी जानकारी एसपी योगेंद्र कुमार ने दी.

गुप्त सूचना पर शुरू हुई निगरानी: एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि एसएसबी और एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से एक शख्स बाइक पर जाली नोट लेकर पिपरौन बॉर्डर के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाला है. सूचना मिलते ही संयुक्त टीम ने हरलाखी थाना पुलिस के साथ मिलकर सीमा पर सतर्कता बढ़ाई.

गिरफ्तार तस्करों की पहचान: पिलर संख्या 284/20 से भारत की तरफ लगभग 200 मीटर अंदर नीले रंग की बाइक पर सवार दो शख्स ग्राम पिपरौन की ओर आते दिखे. पुलिस को देखते ही वे भागने लगे, लेकिन टीम ने उनका पीछा कर दोनों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भोगी महतो के पुत्र मुकेश कुमार महतो, निवासी गोपालपुर, थाना हरलाखी और चौधरी पंडित के पुत्र सिकिल पंडित के रूप में हुई है.

बरामदगी और सत्यापन: तलाशी के दौरान मुकेश महतो की जेब से 200 रुपये के 173 जाली नोट बरामद हुए, जबकि सिकिल पंडित के पास से एक मोबाइल फोन मिला. बरामद अन्य सामान में दूसरा मोबाइल और बाइक शामिल है. सभी नोटों का सत्यापन पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से कराया गया, जहां बैंक अधिकारियों ने इन्हें पूरी तरह जाली प्रमाणित किया. बैंक से प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है, जो जांच में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम आएगा.