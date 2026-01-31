बिहार में जाली नोटों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, इंडो नेपाल सीमा पर SSB-STF की बड़ी कार्रवाई
बिहार में इंडो-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई हुई है. जाली नोटों के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया गया. नेपाल कनेक्शन का खुलासा.
January 31, 2026
मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में भारत-नेपाल सीमा पर जाली नोट तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है. हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन बॉर्डर पर एसएसबी, एसटीएफ (सीतामढ़ी) और मधुबनी पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को 200 रुपये के 173 जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया.
तस्करों के पास मिले भारतीय जाली नोट: बरामद जाली नोटों का कुल मूल्य 34,600 रुपये है. इसके अलावा एक नीली बाइक और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए. यह घटना 29 जनवरी 2026 को हुई, जिसकी जानकारी एसपी योगेंद्र कुमार ने दी.
गुप्त सूचना पर शुरू हुई निगरानी: एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि एसएसबी और एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से एक शख्स बाइक पर जाली नोट लेकर पिपरौन बॉर्डर के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाला है. सूचना मिलते ही संयुक्त टीम ने हरलाखी थाना पुलिस के साथ मिलकर सीमा पर सतर्कता बढ़ाई.
गिरफ्तार तस्करों की पहचान: पिलर संख्या 284/20 से भारत की तरफ लगभग 200 मीटर अंदर नीले रंग की बाइक पर सवार दो शख्स ग्राम पिपरौन की ओर आते दिखे. पुलिस को देखते ही वे भागने लगे, लेकिन टीम ने उनका पीछा कर दोनों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भोगी महतो के पुत्र मुकेश कुमार महतो, निवासी गोपालपुर, थाना हरलाखी और चौधरी पंडित के पुत्र सिकिल पंडित के रूप में हुई है.
बरामदगी और सत्यापन: तलाशी के दौरान मुकेश महतो की जेब से 200 रुपये के 173 जाली नोट बरामद हुए, जबकि सिकिल पंडित के पास से एक मोबाइल फोन मिला. बरामद अन्य सामान में दूसरा मोबाइल और बाइक शामिल है. सभी नोटों का सत्यापन पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से कराया गया, जहां बैंक अधिकारियों ने इन्हें पूरी तरह जाली प्रमाणित किया. बैंक से प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है, जो जांच में महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम आएगा.
नेपाल कनेक्शन का खुलासा: पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नेपाल से जाली भारतीय नोट लेकर बिहार में लाकर इन्हें बाजार में चलाने की योजना बना रहे थे. नेपाल के देव नारायण यादव नाम का व्यक्ति इस नेटवर्क का प्रमुख स्रोत बताया जा रहा है. पुलिस इस कनेक्शन की गहराई में उतर रही है ताकि बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके.
"पूछताछ में मुकेश महतो ने खुलासा किया कि जाली नोट नेपाल के धनुषा जिले, फुलगामा थाना क्षेत्र के देव नारायण यादव से प्राप्त किए गए थे."- योगेंद्र कुमार, एसपी
कानूनी कार्रवाई और न्यायिक हिरासत: इस मामले में हरलाखी थाना में कांड संख्या 32/2026 दर्ज किया गया है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 178, 179, 180 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि जांच जारी है और अन्य संलिप्त लोगों को भी जल्द पकड़ा जाएगा.
