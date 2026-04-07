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पाकिस्तान से लाई गई ड्रग के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, 25 करोड़ की 5 किलो आइस क्रिस्टल ड्रग बरामद

5 किलो आइस क्रिस्टल ड्रग के साथ तस्कर सलमान खान और शंकरा राम को गिरफ्तार किया गया.

Accused in Police Custody
पुलिस गिरफ्त में ​आरोपी (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 6:52 PM IST

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बाड़मेर: एटीएस और बाड़मेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के नेटवर्क का खुलासा करते हुए पाकिस्तान से लाई गई 5 किलो आइस क्रिस्टल ड्रग के साथ दो तस्करों को धर दबोचा. इसके साथ ही कई संदिग्ध लोगों को डिटेन किया. मंगलवार शाम को बाड़मेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एटीएस के एसपी ज्ञानचंद यादव और बाड़मेर एसपी चुनाराम जाट ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर इस कार्रवाई का खुलासा किया.

बाड़मेर एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि गुजरात एटीएस के इनपुट के आधार पर राजस्थान एटीएस और बाड़मेर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सदर थाना इलाके में नाकाबंदी करके ईको कार में 5 किलो आइस क्रिस्टल ड्रग के साथ रामसर थाना क्षेत्र निवासी, सज्जन का पार के रहने वाले तस्कर सलमान खान और शंकरा राम को गिरफ्तार किया. बरामद की गई ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपए की आंकी गई है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के थारपारकर जिले के रहने वाले ड्रग हैंडलर मसाद नाम के व्यक्ति ने यह ड्रग इन्हें उपलब्ध कराई है. आरोपियों के फोन खंगाने पर कुछ कुछ वीडियो, व्हाट्सएप चैट ओर इंटरनेशनल कॉलिंग को लेकर जानकारी मिली है. इसके आधार पर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.

पुलिस का दावा, पाकिस्तान से हुई ड्रग सप्लाई, देखें (ETV Bharat Barmer)

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एटीएस एसपी ज्ञानचंद यादव ने बताया कि आरोपी सलमान खान को पाकिस्तान के ड्रग्स सप्लायर की ओर से ड्रग की सप्लाई दी गई है. इस ड्रग खेप की गुजरात में डिलीवरी करने वाले थे. गुप्त सूचना मिलने पर राजस्थान एटीएस और बाड़मेर पुलिस की टीम ने सदर थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए इन दोनों आरोपियों को 5 किलो आइस क्रिस्टल ड्रग के साथ गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा कि पुख्ता जानकारी है कि यह ड्रग की खेप पाकिस्तान से लाई गई है. पकड़े गए आरोपियों का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि इन्होंने पूर्व में भी ऐसे ड्रग्स की खेपें पहुंचाई है.

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उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है. एटीएस और पुलिस को सुरागों के आधार पर आगामी दिनों में इस मामले में कई और गिरफ्तारियां और बड़ी बरामदगी होने की उम्मीद है. सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे सिंडिकेट की गहराई तक पहुंचने के लिए सघन जांच अभियान चला रही हैं.

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5 किलो आइस क्रिस्टल ड्रग बरामद
2 SMUGGLERS ARRESTED IN BARMER
DRUGS SMUGGLED FROM PAKISTAN
DRUG TRAFFICKING NETWORKS
ICE CRYSTAL DRUGS SEIZED

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