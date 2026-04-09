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बिहार में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर 108 KG ड्रग बरामद, 4 लाख की भारतीय और नेपाली करेंसी के साथ तस्कर गिरफ्तार

सीतामढ़ी के भारत-नेपाल सीमा पर SSB और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. 108.64 ग्राम हेरोइन के साथ दो ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार किया गया. पढ़ें-

DRUGS AT THE INDIA NEPAL BORDER
भारत नेपाल सीमा पर दो तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2026 at 8:13 AM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और बेला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर विशेष अभियान चलाया. इस दौरान दो ड्रग्स पैडलर को मौके पर दबोच लिया गया. कार्रवाई बेला थाना क्षेत्र के मझौलिया (मुजौलिया) गांव में की गई, जहां तस्करों के पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई.

हेरोइन बरामद, दो करोड़ से अधिक कीमत: गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 108.64 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है. पुलिस के अनुसार इस हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग ₹2 करोड़ 17 लाख बताई जा रही है. इस बड़ी मात्रा के बरामद होने से साफ संकेत मिलता है कि तस्कर सीमा पार से बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोह से जुड़े हो सकते हैं.

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सीतामढ़ी में दो तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

35 मोबाइल फोन समेत नगदी भी जब्त: छापेमारी के दौरान आरोपियों से 35 मोबाइल फोन, 3 डिजिटल तराजू, लगभग 2 लाख की नेपाली करेंसी और 2 लाख 13 हजार 800 की भारतीय करेंसी भी बरामद की गई. बरामद सामान से यह स्पष्ट होता है कि ये तस्कर न केवल ड्रग्स की खेप ले जा रहे थे, बल्कि संगठित तरीके से सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चला रहे थे.

गिरफ्तार तस्करों की पहचान: गिरफ्तार ड्रग्स पैडलरों की पहचान दीपक कुमार और विनीत कुमार के रूप में हुई है. दोनों ही बेला थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव के निवासी हैं. पुलिस अब दोनों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों और सप्लायर्स की जानकारी सामने आ सके.

बड़े रैकेट का संदेह: पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह कार्रवाई एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा कर सकती है. बरामद सामान और तस्करों की गतिविधियों से लगता है कि नेपाल से भारत में मादक पदार्थों की नियमित सप्लाई का एक संगठित चैनल सक्रिय था. आगे की जांच में और अधिक खुलासे की उम्मीद है.

"इस कार्रवाई के जरिए एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा हो सकता है. साथ ही सीमा क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. SSB और स्थानीय पुलिस की सतर्कता से यह बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है."-पुलिस अधिकारी

सीमा क्षेत्र में सुरक्षा अभियान तेज: एसएसबी और स्थानीय पुलिस की इस सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश दिया है. अधिकारियों ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. ऐसी सफलताएं युवाओं को नशे से बचाने और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

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