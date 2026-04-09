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बिहार में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर 108 KG ड्रग बरामद, 4 लाख की भारतीय और नेपाली करेंसी के साथ तस्कर गिरफ्तार

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और बेला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर विशेष अभियान चलाया. इस दौरान दो ड्रग्स पैडलर को मौके पर दबोच लिया गया. कार्रवाई बेला थाना क्षेत्र के मझौलिया (मुजौलिया) गांव में की गई, जहां तस्करों के पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई.

हेरोइन बरामद, दो करोड़ से अधिक कीमत: गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 108.64 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है. पुलिस के अनुसार इस हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग ₹2 करोड़ 17 लाख बताई जा रही है. इस बड़ी मात्रा के बरामद होने से साफ संकेत मिलता है कि तस्कर सीमा पार से बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोह से जुड़े हो सकते हैं.

सीतामढ़ी में दो तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

35 मोबाइल फोन समेत नगदी भी जब्त: छापेमारी के दौरान आरोपियों से 35 मोबाइल फोन, 3 डिजिटल तराजू, लगभग 2 लाख की नेपाली करेंसी और 2 लाख 13 हजार 800 की भारतीय करेंसी भी बरामद की गई. बरामद सामान से यह स्पष्ट होता है कि ये तस्कर न केवल ड्रग्स की खेप ले जा रहे थे, बल्कि संगठित तरीके से सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चला रहे थे.

गिरफ्तार तस्करों की पहचान: गिरफ्तार ड्रग्स पैडलरों की पहचान दीपक कुमार और विनीत कुमार के रूप में हुई है. दोनों ही बेला थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव के निवासी हैं. पुलिस अब दोनों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों और सप्लायर्स की जानकारी सामने आ सके.

बड़े रैकेट का संदेह: पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह कार्रवाई एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा कर सकती है. बरामद सामान और तस्करों की गतिविधियों से लगता है कि नेपाल से भारत में मादक पदार्थों की नियमित सप्लाई का एक संगठित चैनल सक्रिय था. आगे की जांच में और अधिक खुलासे की उम्मीद है.