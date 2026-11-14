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वाराणसी में 485 देशी शराब के पैकेट के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, छठ पर्व पर जीआरपी ने चलाया चेकिंग अभियान

वाराणसी में दो तस्कर गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशनों पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को बड़ी कामयाबी मिली है. जीआरपी की टीम ने बिहार में तस्करी कर ले जाई जा रही देशी शराब की खेप बरामद करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. दावा है कि आरोपियों के कब्जे से कुल 485 देशी शराब के पैकेट बरामद किए गए हैं. दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और छठ पर्व के दौरान शराब की खेप लेकर बिहार जाने की फिराक में थे.

वाराणसी में दो तस्कर गिरफ्तार (Video credit: ETV Bharat) प्रभारी निरीक्षक जीआरपी कैंट राजोले नागर ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए रेलवे स्टेशन और यार्ड क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के दौरान दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से देशी शराब के 485 पैकेट बरामद किए गए हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. जीआरपी की ओर से आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा, ताकि त्योहार के दौरान अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.