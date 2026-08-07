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रांची में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

रांची: राजधानी रांची में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस को एक और सफलता मिली है. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नागाबाबा खटाल के समीप फ्लाईओवर के नीचे ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से कुल 8.4 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई

रांची पुलिस के तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार एसएसपी को सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र के नागाबाबा खटाल स्थित फ्लाईओवर के नीचे अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की जा रही है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखते ही दो व्यक्ति भागने लगे. जवानों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया.

तलाशी के दौरान दोनों के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में रंजीत कुमार वर्मा और कृष्णा कुमार वर्मा शामिल हैं. जांच के दौरान रंजीत कुमार वर्मा के पास से3.9 ग्राम ब्राउन शुगर और कृष्णा कुमार वर्मा के पास से 4.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है.

हजारीबाग से लाया गया था ब्राउन शुगर

प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि बरामद पदार्थ ब्राउन शुगर है. उन्होंने पुलिस को बताया कि वे हजारीबाग से ब्राउन शुगर खरीदकर रांची लाते थे और शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नागाबाबा खटाल इलाके में घूम-घूमकर इसकी बिक्री करते थे. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है.