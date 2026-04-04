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कुशीनगर में 5 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

कुशीनगर: बिहार प्रांत की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, थाना कसया पुलिस और एएनटीएफ (बाराबंकी) की संयुक्त टीम ने दो तस्करों को 2.505 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है. हेरोइन की अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने प्रकरण के संदर्भ में बताया कि, धरपकड़ के बाद पुलिस अब इस गिरोह के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है, जिससे इनके नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

केशव कुमार एसपी, कुशीनगर (Video Credit; ETV Bharat)





पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बिहार प्रांत के पश्चिमी चम्पारण जिले के निवासी विनोद सहनी और झारखंड के चतरा निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई है. इनके पास से ड्रग्स के साथ ही 11,040 रुपये नकद और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.



पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे दोनों मिलकर अफीम खरीदते थे और उससे हेरोइन तैयार कर, महंगे दामों पर अलग-अलग ग्राहकों को बेचते हैं. कुशीनगर में भी वे हेरोइन की सप्लाई के लिए ग्राहक तलाश रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा.



कुछ महीने पहले ही, जिले का प्रभार लेने वाले पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने शुरुआत से ही अपनी अलग कार्यशैली से सभी को रूबरू कराया है. अवैध शराब से लेकर पशुओं की तस्करी तक पर, उनकी पैनी नजर से इलाके में खलबली है. कई दागी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही भी की जा चुकी है. इस ड्रग्स रिकवरी को भी उनकी बेहतर कार्यशैली का परिणाम बताया जा रहा है.



मामले में थाना कसया में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/29 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. सूचना के मुताबिक एसपी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा की देखरेख और क्षेत्राधिकारी कसया कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया.