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खाटूश्यामजी में डीएसटी का बड़ा एक्शन: 800 ग्राम अफीम के साथ चित्तौड़गढ़ के दो तस्कर गिरफ्तार

डीएसटी प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 20 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चित्तौड़गढ़ से दो व्यक्ति ट्रेन के माध्यम से खाटूश्यामजी पहुंचने वाले हैं और उनके पास बिक्री के लिए अफीम की खेप है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए डीएसटी टीम तत्काल खाटूश्यामजी पहुंची और संभावित स्थानों पर सादा वेश में पुलिसकर्मियों को तैनात कर निगरानी शुरू कर दी. कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिए से मेल खाते दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए, जिन्हें घेराबंदी कर रोक लिया गया.

सीकर: जिले की डीएसटी टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी क्षेत्र से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 800 ग्राम अफीम बरामद की है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी चित्तौड़गढ़ से अफीम खरीदकर शेखावाटी और जयपुर संभाग के विभिन्न इलाकों में ढाई गुना अधिक कीमत पर बेचते थे. फिलहाल, दोनों आरोपियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके.

दोनों आरोपी मौके पर ही गिरफ्तार: पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ करने के बाद उनकी तलाशी ली. इस दौरान उनके पास मौजूद एक प्लास्टिक की थैली से करीब 800 ग्राम अफीम बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लक्ष्मण लाल (34) पुत्र मोहनलाल जाट और संजू कुमार जाट (21) पुत्र रामेश्वर लाल के रूप में हुई है. दोनों ही चित्तौड़गढ़ जिले के रहने वाले हैं. कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों और बरामद अफीम को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए खाटूश्यामजी कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.

ढाई गुना अधिक कीमत पर बेचते थे अफीम: पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी रींगस, खाटूश्यामजी, चौमूं, सामोद और आसपास के अन्य क्षेत्रों में अफीम की सप्लाई कर चुके हैं. उनके पास मिले हैंड बैग में कपड़ों के साथ प्लास्टिक की थैली में अफीम छिपाकर रखी गई थी. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चित्तौड़गढ़ के तस्करों से अफीम खरीदकर यहां ढाई गुना कीमत पर बेचते थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अफीम की खेप उन्हें किसने उपलब्ध कराई और खाटूश्यामजी में इसकी डिलीवरी किसे दी जानी थी. मामले में डीएसटी टीम के कांस्टेबल हरीश की सूचना संकलन और कार्रवाई में विशेष भूमिका रही.