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जैसलमेर में भारी मात्रा में एमडी, स्मैक और अफीम का दूध बरामद, दो गिरफ्तार

नशे के खिलाफ कार्रवाई ( ETV Bharat )

जैसलमेर : जैसलमेर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इस संवेदनशील जिले में पुलिस ने दो कथित तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में एमडी, स्मैक और अफीम का दूध बरामद किया है. कार्रवाई डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से की है. पुलिस का दावा है कि यह जिले में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी मादक पदार्थ बरामदगी में से एक है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. सीमावर्ती जिले जैसलमेर में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ लेकर शहर क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और उसकी सप्लाई की तैयारी कर रहे हैं. सूचना मिलने के बाद डीएसटी प्रभारी भीमराव सिंह के नेतृत्व में टीम ने सूचना का सत्यापन किया और उसके बाद एक विशेष रणनीति तैयार की गई. पुलिस ने शहर के बबर मगरा क्षेत्र स्थित माहेश्वरी सेवा सदन के पीछे संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी शुरू की. जैसे ही एक कार वहां पहुंची, पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और रोककर तलाशी की कार्रवाई शुरू की. पढे़ं. ऑपरेशन वज्र प्रहार: मादक पदार्थ तस्कर बीरम लोधा की 3.92 करोड़ की संपत्ति फ्रीज