जैसलमेर में भारी मात्रा में एमडी, स्मैक और अफीम का दूध बरामद, दो गिरफ्तार
दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.
Published : June 16, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : June 16, 2026 at 12:08 PM IST
जैसलमेर : जैसलमेर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इस संवेदनशील जिले में पुलिस ने दो कथित तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में एमडी, स्मैक और अफीम का दूध बरामद किया है. कार्रवाई डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से की है. पुलिस का दावा है कि यह जिले में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी मादक पदार्थ बरामदगी में से एक है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है.
सीमावर्ती जिले जैसलमेर में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ लेकर शहर क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और उसकी सप्लाई की तैयारी कर रहे हैं. सूचना मिलने के बाद डीएसटी प्रभारी भीमराव सिंह के नेतृत्व में टीम ने सूचना का सत्यापन किया और उसके बाद एक विशेष रणनीति तैयार की गई. पुलिस ने शहर के बबर मगरा क्षेत्र स्थित माहेश्वरी सेवा सदन के पीछे संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी शुरू की. जैसे ही एक कार वहां पहुंची, पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और रोककर तलाशी की कार्रवाई शुरू की.
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तलाशी के दौरान पुलिस को कार से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए. पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से करीब 516 ग्राम एमडी ड्रग, 94.7 ग्राम स्मैक और 80 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया. बरामदगी की मात्रा को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने इसे बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है. मौके से पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सांगड़ थाना क्षेत्र के लखमणा गांव निवासी 27 वर्षीय जयसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत और 40 वर्षीय गेनसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत के रूप में हुई है. दोनों आरोपी कार में सवार थे और प्रारंभिक जांच में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े होने की बात सामने आई है.
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान तस्करी में प्रयुक्त GJ-18-BK-4327 नंबर की कार को भी जब्त कर लिया है. बरामद मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों को यह नशीला पदार्थ कहां से मिला और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. जिला पुलिस का मानना है कि इस मामले की गहन जांच में नशा तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है. पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की संभावना जताई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस नेटवर्क के तार अन्य जिलों या पड़ोसी राज्यों से जुड़े हुए हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.