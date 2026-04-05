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हरिद्वार में हरियाणा से शराब तस्करी, 45 पेटी के साथ दो तस्कर अरेस्ट, फर्जी नंबर प्लेट्स भी मिली

हरिद्वार: आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है. रविवार सुबह करीब 4 बजे चमगादड़ टापू पार्किंग में छापेमारी करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने एक कार से अंग्रेजी शराब की 45 पेटी बरामद की. ये शराब हरियाणा से लाई गई थी. इसके सप्लाई होने से पहले ही आबकारी विभाग ने दो शराब तस्करों को दबोचा.

गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला शराब तस्कर शामिल है. पकड़ा गया आरोपी अक्षय पुत्र जगवीर सिंह, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, जबकि महिला गीतिका पुत्री अमरजीत, पहलादपुरी, दिल्ली की रहने वाली है. जांच के दौरान आबकारी विभाग की टीम को कार से फर्जी नंबर प्लेट भी मिली है. एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद होने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध शराब की तस्करी कितने बड़े पैमाने पर की जा रही है.

आबकारी विभाग की टीम में 11 सदस्य शामिल: आबकारी विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बिहार नंबर की एक कार में भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है. कार हरिद्वार पहुंचते ही आबकारी विभाग की टीम सक्रिय हुई. रातभर जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ने की तैयारी की गई. टीम में ग्यारह सदस्यों को साथ लिया गया. महिला सिपाहियों को भी टीम में शामिल किया गया. चमगादड़ टापू पर कार पहुंचते ही टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की. पूछताछ में आरोपी अक्षय ने बताया कि वो सोनीपत से शराब लेकर हरिद्वार आया था. यहां पर उसे सप्लाई करने की योजना थी. आरोपी पर किसी को शक न हो इसलिए, उसने एक महिला को भी आगे वाली सीट पर बैठाया था.