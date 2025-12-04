ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल से लाकर दिल्ली-एनसीआर में गांजा बेचने वाले दो तस्कर गिरफ्तार, लाखों की कीमत का गांजा बरामद

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से ट्रेन के माध्यम से अवैध रूप से गांजा तस्करी कर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करने वाले दो गांजा तस्करों को गुरुवार को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से पुलिस ने करीब 74 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 30 लाख रुपये आंकी गई है. इसे गोल्डन मिर्ची गांजे के नाम से भी जाना जाता है.

डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि पहले मामले में आरोपी करीब आठ सालों से तस्करी के कारोबार में जुटा हुआ था. वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी सप्लाई करने का काम करता था. एक सूचना के आधार पर थाना फेज वन पुलिस ने झुंडपुरा बॉर्डर के पास से नेताई सरकार नामक तस्कर को गिरफ्तार किया. वह ई- रिक्शा में गांजा लेकर जा रहा था. पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी पश्चिम बंगाल से ट्रेन में कुली के माध्यम से अलग-अलग बोगी में लाकर गांजा तस्करी करता था. इसके खिलाफ पूर्व में कई मुकदमे नोएडा व नोएडा में दर्ज हैं. इसकी पत्नी में इस काम में संलिप्त है, जो कई बार जेल जा चुकी है.