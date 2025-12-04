पश्चिम बंगाल से लाकर दिल्ली-एनसीआर में गांजा बेचने वाले दो तस्कर गिरफ्तार, लाखों की कीमत का गांजा बरामद
पुलिस ने बताया कि गांजे की तस्करी में आरोपी की पत्नी भी संलिप्त थी और पहले से भी उसपर कई मुकदमे दर्ज हैं.
Published : December 4, 2025 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से ट्रेन के माध्यम से अवैध रूप से गांजा तस्करी कर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करने वाले दो गांजा तस्करों को गुरुवार को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से पुलिस ने करीब 74 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 30 लाख रुपये आंकी गई है. इसे गोल्डन मिर्ची गांजे के नाम से भी जाना जाता है.
डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि पहले मामले में आरोपी करीब आठ सालों से तस्करी के कारोबार में जुटा हुआ था. वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी सप्लाई करने का काम करता था. एक सूचना के आधार पर थाना फेज वन पुलिस ने झुंडपुरा बॉर्डर के पास से नेताई सरकार नामक तस्कर को गिरफ्तार किया. वह ई- रिक्शा में गांजा लेकर जा रहा था. पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी पश्चिम बंगाल से ट्रेन में कुली के माध्यम से अलग-अलग बोगी में लाकर गांजा तस्करी करता था. इसके खिलाफ पूर्व में कई मुकदमे नोएडा व नोएडा में दर्ज हैं. इसकी पत्नी में इस काम में संलिप्त है, जो कई बार जेल जा चुकी है.
इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में सेक्टर 24 पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मोहम्मद इमरान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इसके पास से पुलिस ने 10 किलो गांजा बरामद किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल का ही है. गिरफ्तार आरोपी के ऊपर करीब 22 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ज्यादातर मामलों में यह दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है. फिलहाल इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी निकाली जा रही है.
