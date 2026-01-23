ETV Bharat / state

वीटीआर के जंगल में मिला प्रेमी और प्रेमिका का कंकाल, हत्या या आत्महत्या?

बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में पेड़ से दो नर कंकाल लटके मिले. लापता युवक-युवती की प्रेम कहानी से जुड़ा मामला. पढ़ें-

skeletons recovered from VTR
बगहा में नर कंकाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 23, 2026 at 11:43 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में लौकरिया थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. रामपुर मुसहरी टोला के पश्चिमी हिस्से में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र में एक पेड़ से दो नर कंकाल लटके मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई.

प्लास्टिक बैग में रखा था सुसाइड नोट: पुलिस ने घटनास्थल से कपड़े, चप्पल, एक मोबाइल फोन और प्लास्टिक में रखा एक सुसाइड नोट बरामद किया है. इन वस्तुओं के आधार पर कंकालों की प्रारंभिक पहचान की गई है. दोनों युवक-युवती पिछले सितंबर महीने से लापता थे और करीब पांच महीनों से उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी. फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर जांच की और आवश्यक नमूने एकत्र किए हैं.

बगहा में पेड़ से दो नर कंकाल लटके मिले (ETV Bharat)

पांच महीने पुराना विवाद: जांच के दौरान पता चला है कि लापता होने से पहले दोनों के बीच प्रेम संबंध को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था. सितंबर 2025 में लड़की के परिजनों के द्वारा अपहरण का एक मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें शादी की मंशा से अपहरण का आरोप लड़के पक्ष पर लगाया गया था. इस विवाद में संबंधित पक्षों के बीच मारपीट का भी परिवाद दायर किया गया था. युवक-युवती के लापता होने की घटना के बाद खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था.

किसके हैं नर कंकाल?: सीडीपीओ रामनगर रागिनी कुमारी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम द्वारा गहन जांच की जा रही है. बरामद वस्तुओं के आधार पर पहचान की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए परीक्षण के परिणाम आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. पुलिस ने कंकालों को सुरक्षित रूप से कब्जे में लेकर जांच आगे बढ़ाई है. साक्ष्यों के आधार पर कंकाल की पहचान 14 वर्षीय किशोरी और 20 वर्षीय उसके प्रेमी के रूप में हुई है.

"फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की जा रही है. परिजनों ने कपड़े, मोबाइल और चप्पल के आधार पर पहचान की है, जबकि पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरा मामला स्पष्ट होगा."-रागिनी कुमारी, सीडीपीओ, रामनगर

लड़के के परिवार ने लगाया ऑनर किलिंग का आरोप: मृतकों में से लड़के के परिजन ने इस घटना को ऑनर किलिंग करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की अपील की है. परिवार का कहना है कि मामले में सभी संभावित पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके.

"सोची-समझी साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या की गई है. ये ऑनर किलिंग का मामला है. पुलिस से अपील है कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दें."- मृतक युवक के परिजन

जांच में जुटी पुलिस की टीम: लौकरिया थाना पुलिस सहित बगहा एसपी और रामनगर एसडीपीओ की टीम सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. बगहा एसपी रामानंद कुमार कौशल ने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल के आसपास के इलाकों में सघन पड़ताल जारी है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संभावित कोणों से जांच शुरू कर दी है.

"सितंबर 2025 में प्रेम प्रसंग में लड़की के अपहरण का कांड दर्ज किया गया था. उसे खोजने का काफी प्रयास किया गया लेकिन उसकी बरामदगी की नहीं हो पाई. जंगली क्षेत्र में दोनों की लाश कंकाल के रूप में पाई गई. उसमें कोई अवशेष नहीं मिला है. FSL की टीम को बुलाया गया और डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है. घटना के सभी संभावित पहलुओं पर काम हो रहा है."-रामानंद कुमार कौशल, एसपी, बगहा

ये भी पढ़ें-

बिहार में BPSC शिक्षिका ने की आत्महत्या, कमरे से मिली लाश.. 2 साल पहले हुई थी शादी

बिहार में मां ने तीन बच्चों संग कुएं में लगायी छलांग, दो मासूम की मौत

TAGGED:

VALMIKI TIGER RESERVE
TWO SKELETONS RECOVERED IN BAGAHA
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
बगहा में नर कंकाल
SKELETONS RECOVERED FROM VTR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.