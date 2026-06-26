ETV Bharat / state

हरिद्वार में तेज रफ्तार कार ने दो बहनों को कुचला, 3 साल की बच्ची की मौत, बड़ी बहन घायल

दोनों बहनें घर के बाहर खेल रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार कार ने दोनों बहनों को कुचल दिया और फरार हो गया

SISTERS CRUSHED BY CAR IN HARIDWAR
हरिद्वार दुर्घटना समाचार (Concept Image ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 26, 2026 at 12:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: शहर के श्यामपुर थाना क्षेत्र के चंडीघाट बस्ती में तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रही दो मासूम बहनों को कुचल दिया. दर्दनाक हादसे में तीन वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पांच वर्षीय बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई. दुर्घटना के बाद चालक कार समेत मौके से फरार हो गया. पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर उसकी तलाश तेज कर दी है. वहीं सुमननगर में रात को एक ट्रक नदी की सुरक्षा दीवार से टकरा गया. केबिन में फंसकर चालक की मौत हो गई.

घर के बाहर खेल रही बहनों को कार ने कुचला: पुलिस के अनुसार, चंडीघाट बस्ती निवासी राजकिशोर की पांच साल की बेटी अनिता और तीन साल की सरिता गुरुवार सुबह अपने घर के बाहर सड़क किनारे खेल रही थीं. इसी दौरान नमामि गंगे घाट की ओर से तेज गति से आ रही एक कार ने दोनों बच्चियों को जोरदार टक्कर मार दी. कार की रफ्तार तेज होने के कारण कार चालक नियंत्रण खो दिया और दोनों बच्चियों को टक्कर मार दी.

एक बच्ची की मौत, बहन गंभीर घायल: हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. आसपास के लोग तत्काल दौड़कर पहुंचे और लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान गंभीर रूप से घायल तीन साल की बच्ची सरिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. अनिता को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो कार को दौड़ाकर फरार हो गया.

मजदूरी करते हैं माता-पिता: पांच साल की बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. मासूम बच्ची की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना के बाद माता पिता और अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि बच्ची के माता पिता मजदूरी करते हैं और हादसे के बाद बस्ती में शोक का माहौल है.

बच्चियों को टक्कर मारकर कार सवार फरार: श्यामपुर सीओ अवनी तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में एक तीन साल की बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार कार और उसके चालक की पहचान की जा सके. अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रौ नदी की दीवार से टकराया ट्रक: उधर गुरुवार रात को सुमननगर क्षेत्र में पथरी पुल के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर रौ नदी के किनारे बनी सुरक्षा दीवार से जा टकराया. हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया. गंभीर रूप से घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ट्रक चालक की मौत: घटना रात करीब ढाई बजे की है. एक ट्रक कलियर रोड से होकर सुमननगर से होते हुए सिडकुल के लिए निकला. ट्रक जैसे ही पथरी पुल के पास गढ़मीरपुर जाने वाले मार्ग पर पहुंचा तो अचानक चालक नियंत्रण खो बैठा और सामने नदी की सुरक्षा दीवार से जा टकराया. पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच में पता चला कि पंजाब नंबर का ट्रक सिडकुल की ओर जा रहा था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चालक ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंस गया. पुलिस और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से राहत कार्य चलाकर उसे बाहर निकाला. इसके बाद 108 एंबुलेंस की मदद से घायल चालक को अस्पताल भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

शाहजहांपुर का रहने वाला था चालक: मृतक की पहचान चंदन जोशी (28) पुत्र सर्वेश कुमार निवासी शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. रानीपुर कोतवाली प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो युवकों की मौत

TAGGED:

HARIDWAR CAR ACCIDENT
HARIDWAR TRUCK ACCIDENT
हरिद्वार में कार ने बहनों को कुचला
हरिद्वार कार से हादसा
SISTERS CRUSHED BY CAR IN HARIDWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.