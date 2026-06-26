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हरिद्वार में तेज रफ्तार कार ने दो बहनों को कुचला, 3 साल की बच्ची की मौत, बड़ी बहन घायल

हरिद्वार दुर्घटना समाचार ( Concept Image ETV Bharat )

हरिद्वार: शहर के श्यामपुर थाना क्षेत्र के चंडीघाट बस्ती में तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खेल रही दो मासूम बहनों को कुचल दिया. दर्दनाक हादसे में तीन वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पांच वर्षीय बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई. दुर्घटना के बाद चालक कार समेत मौके से फरार हो गया. पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर उसकी तलाश तेज कर दी है. वहीं सुमननगर में रात को एक ट्रक नदी की सुरक्षा दीवार से टकरा गया. केबिन में फंसकर चालक की मौत हो गई. घर के बाहर खेल रही बहनों को कार ने कुचला: पुलिस के अनुसार, चंडीघाट बस्ती निवासी राजकिशोर की पांच साल की बेटी अनिता और तीन साल की सरिता गुरुवार सुबह अपने घर के बाहर सड़क किनारे खेल रही थीं. इसी दौरान नमामि गंगे घाट की ओर से तेज गति से आ रही एक कार ने दोनों बच्चियों को जोरदार टक्कर मार दी. कार की रफ्तार तेज होने के कारण कार चालक नियंत्रण खो दिया और दोनों बच्चियों को टक्कर मार दी. एक बच्ची की मौत, बहन गंभीर घायल: हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. आसपास के लोग तत्काल दौड़कर पहुंचे और लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान गंभीर रूप से घायल तीन साल की बच्ची सरिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. अनिता को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो कार को दौड़ाकर फरार हो गया. मजदूरी करते हैं माता-पिता: पांच साल की बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. मासूम बच्ची की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना के बाद माता पिता और अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि बच्ची के माता पिता मजदूरी करते हैं और हादसे के बाद बस्ती में शोक का माहौल है.