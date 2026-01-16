ETV Bharat / state

सवालों के घेरे में बिहार पुलिस! अपराधियों को छोड़ दो बहनों को लगी गोली, पढ़ें एनकाउंटर का पूरा सच

सिवान: बिहार के सिवान में शुक्रवार सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के दौरान जमकर गोलियां चलीं. फायरिंग के दौरान दो बहनों को गोली लगी है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गोली से दोनों बहनें जख्मी हुई हैं. मामला जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र का है.

एनकाउंटर के दौरान दो बहनों को लगी गोली: बसंतपुर थाना क्षेत्र के कोड़ी प्रकार गांव के पास गोली लगने से दो युवतियों के घायल होने से लोगों में आक्रोश है. घायल बहनों की पहचान वकील कोहार की पुत्री नीतू कुमारी और अंजू कुमारी के रूप में की गई है. दोनों के पैर में गोली लगी है और उनका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है.

मौके से बरामद खोखा (ETV Bharat)

जब्त ट्रक से चोरी की सूचना पर पहुंची थी पुलिस: घटना के संबंध में वीआईपी जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव ने जानकारी दी कि कुछ दिन पहले इसी स्थान पर सड़क दुर्घटना में एक ट्रक जब्त किया गया था. आरोप है कि जब्त ट्रक से लगातार कुछ चोरों द्वारा सामान की चोरी की जा रही थी. इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी.

किसकी गोली से घायल हुईं बहनें?: सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो चोरों के साथ पुलिस के बीच कथित रूप से गोलीबारी हुई. इसी दौरान गोली लगने से दो युवतियां घायल हो गईं. हालांकि, इस बात को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि गोली पुलिस की ओर से चली या फिर सामान चोरी कर रहे चोरों की ओर से.