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यमुनानगर में 2 बहनों ने शिक्षक और स्कूल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप, जांच में जुटा शिक्षा विभाग

क्या है मामलाः दो छात्राओं ने एक निजी स्कूल के शिक्षक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी है. छात्राओं ने शिक्षक पर कथित तौर पर गलत व्यवहार और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं. शिकायत के मुताबिक, छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन को भी मामले की जानकारी दी, लेकिन उन्हें संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिली.

यमुननागरः कहते हैं शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य की नींव रखता है. लेकिन जब वही शिक्षक, जिसके हाथों में बच्चों को सुरक्षित रखने और सही राह दिखाने की जिम्मेदारी हो, उस पर छात्राओं के साथ गलत व्यवहार के आरोप लग जाएं, तो सवाल सिर्फ एक शिक्षक पर नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर खड़े होते हैं. यमुनानगर में दो छात्राओं की शिकायत ने ऐसा ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है.

व्हाट्सएप पर मैसेज करते थे शिक्षकः छात्राओं का आरोप है कि संबंधित स्पोर्ट्स टीचर की ओर से उन्हें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए संदेश भी भेजे गए. छात्राओं ने कथित चैट और स्क्रीनशॉट शिकायत के साथ देने की बात कही है. आरोपों के बाद दोनों बहनों ने स्कूल छोड़ने और एसएलसी लेने का फैसला किया.

12वीं से जुड़े प्रमाणपत्र नहीं देने का आरोपः स्कूल छोड़ने और एसएलसी लेने का फैसला लेने के बाद विवाद और गहरा गया. छात्राओं का आरोप है कि एसएलसी देने में आनाकानी की गई और कथित तौर पर ढाई लाख रुपये की मांग की गई. फीस जमा करने के बावजूद रसीद और 12वीं से जुड़े प्रमाणपत्र नहीं देने का भी आरोप लगाया गया है. सवाल यह है कि जिस स्कूल में अभिभावक अपने बच्चों को भरोसे के साथ भेजते हैं, अगर वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हों तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और अगर गुरु पर ही गंभीर आरोप लगें, तो शिष्य आखिर अपनी बात किसके सामने रखे?

क्या बोले जिला शिक्षा अधिकारीः शिकायत मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लता ने मामले पर संज्ञान लिया और खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं. अब जांच में सामने आए तथ्यों से ही स्पष्ट होगा कि आरोप कितना सही है. फिलहाल आरोपों की पुष्टि और जांच के बाद ही होगी, लेकिन इस मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. जब शिक्षक ही शिष्यों के लिए अभिशाप बनने के आरोपों से घिर जाए, तो बच्चों की सुरक्षा और भरोसे की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?