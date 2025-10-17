किसान की बेटियों ने किया कमाल, कुचामन की दो बहनें पूजा और कविता चौधरी बनीं RAS अफसर
पूजा चौधरी और कविता चौधरी ने सरकारी स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की और आगे की शिक्षा निजी संस्थानों में प्राप्त की.
कुचामन सिटी: जब सपने बड़े हों और हौसला बुलंद हो, तो न संसाधन आड़े आते हैं और न हालात. यह साबित कर दिखाया है डीडवाना–कुचामन जिले की दो बहनों कविता चौधरी और पूजा चौधरी ने. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली इन बेटियों ने सीमित साधनों में रहकर भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में सफलता की नई इबारत लिख दी. दोनों बहनों ने सरकारी स्कूल से दसवीं तक की पढ़ाई की और फिर प्राइवेट माध्यम से आगे की शिक्षा प्राप्त की. मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने प्रतिष्ठित RAS परीक्षा 2023 में बाजी मार ली.
कुचामन क्षेत्र की दो बहनें बनीं RAS अफसर: कुचामन सिटी उपखंड के ग्राम मांगलोदी (तिकुटिया की ढाणी) निवासी तिलोक राम चौधरी की बेटी पूजा ने RAS परीक्षा में 477वीं रैंक, जबकि उनकी बहन कविता चौधरी ने 350वीं रैंक हासिल की. दोनों बहनों ने यह सफलता OBC वर्ग में अर्जित की है. यह पहली बार है जब एक ही किसान परिवार की दो बेटियों ने एक साथ RAS परीक्षा में सफलता पाई हो, जिससे पूरा इलाका गर्व महसूस कर रहा है.
बेटियों का किया सम्मान: परिणाम घोषित होते ही मांगलोदी गांव में बधाइयों का तांता लग गया. ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी, ढोल-नगाड़ों के साथ दोनों बहनों के परिवार का स्वागत किया. कुचामन पंचायत समिति विकास अधिकारी राहुल पारीक सहित अन्य लोगों ने साफा पहनाया और मुंह मीठा करवाया. तिलोक राम चौधरी ने कहा, 'हमारी बेटियों ने जो किया है, वह पूरे क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा है. मेहनत और हिम्मत से कुछ भी असंभव नहीं.' राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने गत 15 अक्टूबर को RAS-2023 का फाइनल परिणाम घोषित किया था.
मेहनत से मिलती है मंजिल: पूजा चौधरी ने बताया कि अप्रैल 2023 से ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं. आरएएस फाइनल परिणाम के तहत 350वीं रैंक प्राप्त की है. इस सफलता को श्रेय में अपने माता-पिता, ईश्वर व स्टाफ को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. मैं यही कहना चाहती हूं कि जो मेहनत करते हैं, उन्हें सफलता जरूर हासिल होती है. हर एक मंजिल को मेहनत करने से ही पाया जाता है. मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है. अगर दोनों बहनों में से एक का नहीं होता, तो जरूर सफलता अधूरी रहती और खुशी भी कम रहती.
सपने पूरे करने के लिए मेहनत करें: वहीं कविता चौधरी ने कहा कि सफलता हमेशा ही समय मांगती है. मैंने रोज 6 से 7 घंटे तक पढ़ाई की. उसी का परिणाम मुझे मिला है. मैं किसान परिवार से आती हूं. उन्होंने लड़कियों को संदेश देते हुए कहा कि अपने जो सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत ज्यादा से ज्यादा करें. हम दोनों बहनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है. हमें बहुत बड़ी खुशी है. आज मेरे मम्मी-पापा बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं.