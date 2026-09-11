बद्रीनाथ धाम में हादसा: तप्त कुंड में डुबकी लगाते भीलवाड़ा की दो बहनों की मौत
दोनों के परिजन हरिद्वार रवाना हो गए. शनिवार को हरिद्वार में दोनों बहनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा.
Published : September 11, 2026 at 8:52 PM IST
भीलवाड़ा: उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड में स्नान करते समय भीलवाड़ा जिले की दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई. मांडल क्षेत्र के कराड़िया व दाता निवासी दोनों मृतकाएं बहनें थीं. दोनों बहनें संकल्प के तहत डुबकी लगा रही थीं कि बेहोश होकर कुंड में गिर गईं. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
कुंड में बेहोश मिली: उत्तराखंड के बद्रीनाथ थाना प्रभारी महादेव उनियाल ने बताया कि हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब दोनों महिलाएं तप्त कुंड में स्नान कर रही थीं. दोनों कुंड के अंदर बेहोश हालत में मिलीं. इन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. इनकी पहचान कबराडिया निवासी रामू देवी (73) पत्नी अमरचंद शर्मा एवं दाता निवासी प्रेम देवी (71) पत्नी मदन शर्मा के रूप में हुई है.
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गांव में शोक की लहर: इधर, दोनों सगी बहनों की मौत की सूचना गांव में फैली तो शोक की लहर छा गई. दोनों के परिजन हरिद्वार रवाना हो गए. शनिवार को हरिद्वार में ही दोनों बहनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा. घटना के समय मृतकाओं के परिजन मंदिर में दर्शन करने गए हुए थे.
कल हरिद्वार में अंतिम संस्कार: मृतका रामू देवी के दामाद विष्णु डोलिया ने बताया कि 4 सितंबर से मांडल के भगवानपुरा निवासी पंडित सुरेश शास्त्री की बद्री विशाल में भागवत कथा सुनने भीलवाड़ा जिले से काफी भक्त गए थे. उनकी सास रामू देवी अपनी छोटी बहन प्रेमी देवी के साथ कथा सुनने बद्री विशाल गई थीं. 4 सितंबर से दोनों बहनें हमेशा सुबह हल्के गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाकर बद्री विशाल के दर्शन कर कथा सुन रही थी. शुक्रवार सुबह अचानक गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाते समय दोनों बहनों की मौत हो गई. दोनों शवों को शनिवार हरिद्वार लाएंगे. वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा. मतृका रामू देवी 20 वर्ष से लगातार बद्री विशाल जाती रही हैं.
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