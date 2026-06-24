मऊ में सरयू नदी में डूबीं दो सगी बहनें; छोटे भाई को डूबने से बचाया, खुद तेज धारा में बह गईं
पुलिस की जानकारी के मुताबिक, पहले घर का छोटा भाई नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने लगा और डूबने लगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 2:41 PM IST
मऊ: जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के गजियापुर गांव के पास सरयू नदी में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. छोटे भाई को बचाने में दो सगी बहनें सरयू में डूब गई हैं. फिलहाल, दोनों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
पुलिस की जानकारी के मुताबिक, पहले घर का छोटा भाई नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने लगा और डूबने लगा. उसे बचाने के लिए छोटी बहन ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी. बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इस दौरान वह खुद तेज धारा में बहने लगी.
छोटी बहन को डूबता देख बड़ी बहन भी उसे बचाने के लिए नदी में कूद गई, लेकिन वह भी तेज बहाव का शिकार हो गई. इस तरह एक के बाद एक दोनों सगी बहनें नदी की धारा में लापता हो गईं, जबकि छोटा भाई किसी तरह सुरक्षित बच गया.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. इस हृदय विधायक घटना की सूचना जैसे ही क्षेत्र में पहुंची स्थानीय लोगों ने नदी किनारे पहुंचकर पुलिस के साथ मिलकर नदी खोजवाने के प्रयास में लगे हुए हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि दोनों बहनों की तलाश लगातार जारी है, लेकिन नदी के तेज बहाव और गहराई के कारण रेस्क्यू में कठिनाई आ रही है. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू चल रहा है, जल्द ही रिस्पांस मिलेगा.
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