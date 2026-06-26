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मगरलोड में डूबने से 2 बहनों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

धमतरी: मगरलोड थाना इलाके में तालाब में नहाने गई दो मासूम चचेरी बहनों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. दोनों बच्चियां कक्षा चौथी की छात्राएं थी. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. गांव के लोगों ने बताया कि नहाने के दौरान दोनों बहनें गहरे पानी में चली गईं जिससे उनकी मौत हुई.

तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत

घटना मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम कपालफोड़ी की है. पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे 8 वर्षीय खुशबू साहू, पिता दीपक साहू और 8 वर्षीय गीतिका साहू, पिता नारद साहू गांव के बाजार तालाब में नहाने गई थी. नहाते-नहाते दोनों बच्चियां गहरे पानी में चली गईं और डूब गईं. तालाब में कुछ दूरी पर पेमिन बाई साहू भी नहा रही थी. जब काफी देर तक बच्चियां दिखाई नहीं दीं तो उन्होंने तालाब किनारे जाकर देखा. वहां दोनों के कपड़े और बाल्टी रखे हुए थे. संदेह होने पर उन्होंने तत्काल परिजनों और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी.