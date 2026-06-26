ETV Bharat / state

मगरलोड में डूबने से 2 बहनों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा

मृतक दोनों बच्चियां चौथी कक्षा में पढ़ती थीं. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम है.

TWO SISTERS DROWNED IN POND I
मगरलोड में डूबने से 2 बहनों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 26, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: मगरलोड थाना इलाके में तालाब में नहाने गई दो मासूम चचेरी बहनों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. दोनों बच्चियां कक्षा चौथी की छात्राएं थी. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. गांव के लोगों ने बताया कि नहाने के दौरान दोनों बहनें गहरे पानी में चली गईं जिससे उनकी मौत हुई.

तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत

घटना मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम कपालफोड़ी की है. पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे 8 वर्षीय खुशबू साहू, पिता दीपक साहू और 8 वर्षीय गीतिका साहू, पिता नारद साहू गांव के बाजार तालाब में नहाने गई थी. नहाते-नहाते दोनों बच्चियां गहरे पानी में चली गईं और डूब गईं. तालाब में कुछ दूरी पर पेमिन बाई साहू भी नहा रही थी. जब काफी देर तक बच्चियां दिखाई नहीं दीं तो उन्होंने तालाब किनारे जाकर देखा. वहां दोनों के कपड़े और बाल्टी रखे हुए थे. संदेह होने पर उन्होंने तत्काल परिजनों और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी.

मगरलोड में डूबने से 2 बहनों की मौत (ETV Bharat)

दोनों बच्चियां नहाने के लिए तालाब पर गईं थीं. नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी में उतर गईं और उनकी डूबने से मौत हो गई: शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी

मृतक दोनों बच्चियां चौथी कक्षा में पढ़ती थी

सूचना मिलते ही ग्रामीण तालाब पहुंचे और बच्चियों की तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद दोनों बच्चियां लगभग सात फीट गहरे पानी में मिलीं. उन्हें तत्काल बाहर निकालकर निजी वाहन से शासकीय अस्पताल मगरलोड ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

गांव वालों ने बताया कि घटना के समय दोनों बच्चियों के माता-पिता खेत गए हुए थे. पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पीएम रिपोर्ट होने के बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी पर एक्शन, रायपुर में एक तस्कर की 2.32 करोड़ की संपत्ति सीज, धमतरी में 388 किलो मादक पदार्थ नष्ट

छत्तीसगढ़ में मितानिनों का हल्लाबोल, जगह-जगह किया प्रदर्शन, कहा- हम वही मांग रहे जो सरकार ने खुद किया था वादा

धमतरी में पाठ्यपुस्तक वितरण में देरी के विरोध में निजी स्कूलों का कलेक्ट्रेट घेराव, अधिकारियों पर लापरवाही और भेदभाव का आरोप

TAGGED:

DHAMTARI
MAGARLOD
ग्राम कपालफोड़ी
MARKET POND
TWO SISTERS DROWNED IN POND I

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.