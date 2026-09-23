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हिमाचल में सांप के काटने से दो बहनों की मौत‍! घर में बेहोश मिली थीं बच्चियां

दोनों बहनों को त्यूणी से रोहड़ू और फिर आईजीएमसी शिमला लाया गया, इलाज के दौरान दोनों ने तोड़ा दम.

Two sisters died of snakebite
सांप के काटने से दो बहनों की मौत (Getty Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 2:25 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 3:09 PM IST

4 Min Read
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शिमला: जिला शिमला के नेरवा में सांप के काटने की आशंका से दो मासूम बहनों की मौत का मामला सामने आया है. नेरवा तहसील की दूरदराज ग्राम पंचायत टेलर में 20 सितंबर की सुबह दोनों बच्चियां अपने घर के कमरे में बेसुध हालत में मिली थीं. परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए उत्तराखंड के त्यूणी अस्पताल ले गए. हालत गंभीर होने पर दोनों को पहले सिविल अस्पताल रोहड़ू और इसके बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों बहनों की मौत हो गई.

अपने कमरे में बेहोश थी दोनों बहनें

नेरवा के तहसीलदार कुश कुमार ने बताया कि 20 सितंबर की सुबह टेलर निवासी जितेंद्र चौहान की बेटियां महक (उम्र 11 साल) और कनक (उम्र 8 साल) कमरे में बेसुध पड़ी मिली. परिजनों ने दोनों की हालत देख उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल त्यूणी पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सिविल अस्पताल रोहड़ू रेफर कर दिया.

आईजीएमसी में इलाज के दौरान मौत

हालांकि रोहड़ू अस्पताल में भी बच्चियों की हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. इसके बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया. आईजीएमसी शिमला में डॉक्टरों ने दोनों बहनों का इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इलाज के दौरान ही दोनों बहनों ने दम तोड़ दिया. परिजनों द्वारा मामले की जानकारी नेरवा के तहसीलदार कुश कुमार को दी गई.

"पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही दोनों बहनों की मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी. अगर रिपोर्ट में सांप के काटने से मौत की पुष्टि होती है तो नियमानुसार प्रभावित परिवार को फौरी राहत प्रदान की जाएगी." - कुश कुमार, तहसीलदार, नेरवा

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे शव

आईजीएमसी शिमला में दोनों बच्चियों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. शुरुआती जानकारी में मौत का कारण सांप के काटने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. वहीं, दो मासूम बहनों की एक साथ मौत से टेलर पंचायत और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है.

मंडी में भी सर्पदंश से हुई थी भाई-बहन की मौत

गौरतलब है कि बीते दिनों 12 सितंबर को मंडी जिले में भी सर्पदंश के चलते एक ही घर के दो चिराग बुझ गए. सेहली गांव में सांप के काटने से दो मासूम भाई-बहन की मौत हो गई थी. जिसमें बहन काव्या 9 साल की और भाई नक्ष 6 साल का था. शुरुआत में दोनों भाई-बहन को पेट में तेज दर्द हुआ. घरवालों ने इसे सामान्य पेट दर्द समझ कर घर पर ही राहत देने की कोशिश की, लेकिन दोनों बच्चों की हालत बिगड़ती गई. उसी दौरान परिवार की नजर घर के मुख्य दरवाजे के समीप रेंग रहे एक बड़े काले सांप पर पड़ी. जिसके बाद परिजनों को सर्पदंश का अंदेशा हुआ और दोनों बच्चों को जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया, लेकिन बच्चों को गंभीर हालत में नेरचौक मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया. जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया.

मानसून सीजन में सर्पदंश से मौत

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के मुताबिक इस साल मानसून सीजन (30 जून 2026 से 22 सितंबर 2026) के दौरान हिमाचल में सांप के काटने से 16 लोगों की मौत हुई है. इसमें सबसे ज्यादा मौत कांगड़ा जिले में हुई है. आकंड़ों के मुताबिक इस मानसून कांगड़ा जिले में 6, मंडी में 3, शिमला में 3, सिरमौर में 2, सोलन में 1 और ऊना में भी 1 सर्पदंश से मौत दर्ज की गई है.

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Last Updated : September 23, 2026 at 3:09 PM IST

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