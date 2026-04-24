सलूंबर में रहस्यमयी मौतों से हड़कंप: 18 घंटे में दो बहनों की जान गई, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
दोनों बच्चियों की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है. सैंपल जांच के लिए उदयपुर भेजे हैं. इलाके में दहशत है.
Published : April 24, 2026 at 7:09 PM IST
उदयपुर: संभाग के सलूंबर जिला के लसाड़िया क्षेत्र के कुंडा गांव में 18 घंटे के भीतर दो चचेरी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. दोनों बच्चियों को पहले अचानक उल्टियां हुईं और फिर तेज दौरे पड़ने लगे. इसके बाद उन्होंने घर पर ही दम तोड़ दिया.
बीसीएमएचओ डॉ. सिंटू कुमावत ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे 6 वर्षीय आशा मीणा की तबीयत अचानक बिगड़ी. उल्टी और दौरे आने के बाद आशा की मौत हो गई. परिवार अभी सदमे में था कि शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे उसकी 5 वर्षीय चचेरी बहन रूसिया मीणा की भी समान लक्षणों के बाद मौत हो गई. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग तुरंत हरकत में आया. बीसीएमएचओ डॉ. सिंटू ने बताया कि दोनों बच्चियों की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है. रूसिया का पोस्टमॉर्टम कराया है. सैंपल जांच के लिए उदयपुर भेजे हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी.
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घर-घर सर्वे: इधर, सीएमएचओ डॉ. महेंद्र परमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल टीमों को गांव में तैनात किया गया है. टीमें घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं. अन्य बीमार बच्चों की पहचान कर उन्हें लसाड़िया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया जा रहा है.
रहस्यमयी बीमारी से आठ बच्चों की मौत हो चुकी: हाल में इसी क्षेत्र के झल्लारा और लसाड़िया इलाकों में 1 से 8 अप्रैल के बीच 8 बच्चों की मौत रहस्यमयी बीमारी से हुई थी. उन मामलों में उल्टी-दस्त जैसे लक्षण सामने आए थे. उस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमों ने 500 से अधिक परिवारों का सर्वे किया था. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी. फिलहाल गांव में निगरानी बढ़ा दी गई. हर संदिग्ध मामले पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके.
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