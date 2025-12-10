ETV Bharat / state

शॉर्ट सर्किट से छप्पर पोस में लगी आग, दो सगी बहनें और 15 बकरियां जिंदा जलीं

सवाई माधोपुर में शॉर्ट सर्किट के कारण एक छप्पर पोश मकान में आग लग गई. हादसे में दो सगी बहनों की जलकर मौत हो गई.

मकान में आग लगने से बहनें जली
पुलिस थाना मलारना डूंगर. (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर : जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा नदी गांव में मंगलवार देर रात एक दुखद हादसा घटित हो गया. शॉर्ट सर्किट होने से एक छप्परपोश घर में आग लग गई. आग लगने के बाद उसमें दो सगी बहने जिंदा जल गई. आग की चपेट में आने से करीब 15 बकरियां भी जिंदा जल गईं. आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई. इसकी सूचना देर रात पुलिस को दी गई, जिसके बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

मलारना डूंगर थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि मंगलवार रात करीब 12 बजे फोन से पीपलवाड़ा नदी गांव में एक छप्पर पोश मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर वह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. यहां दो सगी बहनें और करीब 15 बकरी जिंदा जल गईं. हादसे में 8 वर्षिय बिट्टू व 15 वर्षिय पूजा पुत्री रमेश नायक की जलने से मौत हो गई. फिलहाल पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

इसे भी पढ़ें. बयाना में झुग्गी बस्ती में लगी आग, बुजुर्ग जिंदा जला

थानाधिकारी मीणा ने बताया कि रमेश नायक व उसकी पत्नी किसी काम से गांव के बाहर गए हुए थे. घटना के समय छप्पर पोश मकान में दोनों बहनें बकरियों के साथ सो रही थी, जबकि पास में बने एक अन्य छप्पर पोश में दादा-दादी व अन्य परिजन सो रहे थे. तभी रात को शार्ट सर्किट के चलते यह दुखद हादसा सामने आया. इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी. सूचना पर मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की सहायता से दोनों बहनों को मलारना डूंगर अस्पताल पहुंचाया. डाक्टरों ने यहां दोनों बहनों को मृत घोषित कर दिया.

TAGGED:

TWO SISTERS BURNT ALIVE
FIRE BROKE OUT IN HUT
SISTERS BURNT ALIVE IN HUT
मकान में आग लगने से बहनें जली
FIRE IN HUT IN SAWAI MADHOPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.