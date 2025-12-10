ETV Bharat / state

शॉर्ट सर्किट से छप्पर पोस में लगी आग, दो सगी बहनें और 15 बकरियां जिंदा जलीं

सवाई माधोपुर : जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा नदी गांव में मंगलवार देर रात एक दुखद हादसा घटित हो गया. शॉर्ट सर्किट होने से एक छप्परपोश घर में आग लग गई. आग लगने के बाद उसमें दो सगी बहने जिंदा जल गई. आग की चपेट में आने से करीब 15 बकरियां भी जिंदा जल गईं. आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई. इसकी सूचना देर रात पुलिस को दी गई, जिसके बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

मलारना डूंगर थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि मंगलवार रात करीब 12 बजे फोन से पीपलवाड़ा नदी गांव में एक छप्पर पोश मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर वह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. यहां दो सगी बहनें और करीब 15 बकरी जिंदा जल गईं. हादसे में 8 वर्षिय बिट्टू व 15 वर्षिय पूजा पुत्री रमेश नायक की जलने से मौत हो गई. फिलहाल पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.