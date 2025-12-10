शॉर्ट सर्किट से छप्पर पोस में लगी आग, दो सगी बहनें और 15 बकरियां जिंदा जलीं
सवाई माधोपुर में शॉर्ट सर्किट के कारण एक छप्पर पोश मकान में आग लग गई. हादसे में दो सगी बहनों की जलकर मौत हो गई.
Published : December 10, 2025 at 1:03 PM IST
सवाई माधोपुर : जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा नदी गांव में मंगलवार देर रात एक दुखद हादसा घटित हो गया. शॉर्ट सर्किट होने से एक छप्परपोश घर में आग लग गई. आग लगने के बाद उसमें दो सगी बहने जिंदा जल गई. आग की चपेट में आने से करीब 15 बकरियां भी जिंदा जल गईं. आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई. इसकी सूचना देर रात पुलिस को दी गई, जिसके बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
मलारना डूंगर थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि मंगलवार रात करीब 12 बजे फोन से पीपलवाड़ा नदी गांव में एक छप्पर पोश मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर वह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. यहां दो सगी बहनें और करीब 15 बकरी जिंदा जल गईं. हादसे में 8 वर्षिय बिट्टू व 15 वर्षिय पूजा पुत्री रमेश नायक की जलने से मौत हो गई. फिलहाल पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.
थानाधिकारी मीणा ने बताया कि रमेश नायक व उसकी पत्नी किसी काम से गांव के बाहर गए हुए थे. घटना के समय छप्पर पोश मकान में दोनों बहनें बकरियों के साथ सो रही थी, जबकि पास में बने एक अन्य छप्पर पोश में दादा-दादी व अन्य परिजन सो रहे थे. तभी रात को शार्ट सर्किट के चलते यह दुखद हादसा सामने आया. इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी. सूचना पर मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की सहायता से दोनों बहनों को मलारना डूंगर अस्पताल पहुंचाया. डाक्टरों ने यहां दोनों बहनों को मृत घोषित कर दिया.