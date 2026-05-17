चूरू की रोही में आग, झोपड़ी में सो रही दो सगी बहनें जिंदा जली
बीदासर के निकट मानपुरा गांव की रोही में दर्दनाक हादसा. झोपड़ी में जल रहा था चूल्हा.
Published : May 17, 2026 at 9:30 PM IST
चूरू: जिले के बीदासर थाना इलाके में रविवार क़ो दर्दनाक हादसा हुआ. बीदासर कस्बे के निकट मानपुरा गांव की रोही में बनी ढाणी में रविवार को झोपड़ी में आग लगने से दो सगी बहनें जल गई. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर बीदासर पुलिस और डीएसपी नेमीचंद मौके पर पहुंचे.
डीएसपी नेमीचंद ने बताया कि खेत में बनी झोपड़ी में चूल्हा जल रहा था. तेज हवा के कारण चूल्हे से निकली चिंगारी से झोपड़ी ने आग पकड़ ली. उस समय झोपड़ी में दो बहनें मोनिका (11) और डाली (9) सो रही थीं. आग देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. पड़ोसियों ने आग बुझाने का प्रयास किया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते विकराल हो गई और झोपड़ी गिर गई. झोपड़ी के नीचे दबने से दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई.बच्चियों को निकलने का मौका भी नहीं मिला.
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डीएसपी नेमीचंद ने बताया कि हादसे की सूचना पर मौके पर पुलिस और पटवारी पहुंचे. डीएसपी नेमीचंद ने भी मौके पर गए. दोनों बहनों के शव राजकीय अस्पताल पहुंचाए. हादसे के बाद बीदासर एसडीएम अम्मीलाल यादव और सुजानगढ़ एएसपी सतपाल सिंह ने भी मौका देखा. हादसे की खबर से ढाणी के आसपास शोक की लहर दौड़ गई. दो बेटियां खो चुके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था.
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