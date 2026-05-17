ETV Bharat / state

चूरू की रोही में आग, झोपड़ी में सो रही दो सगी बहनें जिंदा जली

बीदासर के निकट मानपुरा गांव की रोही में दर्दनाक हादसा. झोपड़ी में जल रहा था चूल्हा.

Hut destroyed by fire
आग से ध्वस्त झोपड़ी (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 9:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: जिले के बीदासर थाना इलाके में रविवार क़ो दर्दनाक हादसा हुआ. बीदासर कस्बे के निकट मानपुरा गांव की रोही में बनी ढाणी में रविवार को झोपड़ी में आग लगने से दो सगी बहनें जल गई. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर बीदासर पुलिस और डीएसपी नेमीचंद मौके पर पहुंचे.

डीएसपी नेमीचंद ने बताया कि खेत में बनी झोपड़ी में चूल्हा जल रहा था. तेज हवा के कारण चूल्हे से निकली चिंगारी से झोपड़ी ने आग पकड़ ली. उस समय झोपड़ी में दो बहनें मोनिका (11) और डाली (9) सो रही थीं. आग देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. पड़ोसियों ने आग बुझाने का प्रयास किया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते विकराल हो गई और झोपड़ी गिर गई. झोपड़ी के नीचे दबने से दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई.बच्चियों को निकलने का मौका भी नहीं मिला.

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया... (ETV Bharat Churu)

पढ़ें:शिक्षिका और बेटी संदिग्ध हालत में जली, बच्ची की मौत, मां ने भी तोड़ा दम

डीएसपी नेमीचंद ने बताया कि हादसे की सूचना पर मौके पर पुलिस और पटवारी पहुंचे. डीएसपी नेमीचंद ने भी मौके पर गए. दोनों बहनों के शव राजकीय अस्पताल पहुंचाए. हादसे के बाद बीदासर एसडीएम अम्मीलाल यादव और सुजानगढ़ एएसपी सतपाल सिंह ने भी मौका देखा. हादसे की खबर से ढाणी के आसपास शोक की लहर दौड़ गई. दो बेटियां खो चुके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था.

पढ़ें:दूदू में NH 48 पर ट्रक और ट्रेलर में हुई भिड़ंत, आग लगने से 2 लोग जिंदा जले

TAGGED:

ACCIDENT IN FIELD NEAR BIDASAR
चूरू के बीदासर में दर्दनाक हादसा
चूल्हे से जल गई झोपड़ी
SISTERS ASLEEP AT TIME OF ACCIDENT
TWO SISTERS BURNT ALIVE IN CHURU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.