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कुशीनगर में ऑनर किलिंग: प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने दो बेटियों की पीट-पीट कर हत्या कर दी

हत्या मामले में मृतक युवतियों के भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पिता ने की बेटियों की हत्या
पिता ने की बेटियों की हत्या (Social Media Cell Kushinagar)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 4:56 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 5:11 PM IST

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कुशीनगर: सेवरही थाना क्षेत्र के पिपराघाट देवनारायण टोला में सोमवार को दो सगी बहनों की उनके पिता और भाइयों ने लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी. पिता और भाई बहनों के प्रेम प्रसंग से नाराज थे. करीब 15 दिन पहले उन्होंने दोनों बहनों के मोबाइल भी छीन लिए थे, इसके बावजूद दोनों ने अपने प्रेमियों से मिलना-जुलना नहीं छोड़ा था.

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि एहतमाली गांव निवासी रामप्रसाद निषाद की दो बेटियां लाली (20) और शीला (18) सोमवार शाम घर की एक कमरे में मृत मिली थीं. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.

पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करते हुए मृतक युवतियों के भाई सूरज और नितीश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. जबकि पिता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

प्रेम संबंध को लेकर चल रहा था विवाद: प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों बहनों का गांव के ही दो युवकों से प्रेम संबंध था. इसको लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था. मृतका के पिता की ओर से पूर्व में युवकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे. इसके बाद भी युवकों से युवतियों का संपर्क जारी था. जांच में यह भी पता चला कि करीब 15 दिन पहले परिवार वालों ने दोनों बहनों के मोबाइल फोन छीन लिए थे, जो संबंधित युवकों द्वारा दिया गया था, इसके बाद से ही घर का माहौल तनावपूर्ण था.

विवाद के बीच परिवार के सदस्यों द्वारा दोनों बहनों की डंडों से पिटाई की गई जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने खून से सने डंडों समेत अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं. पुलिस फरार पिता की तलाश कर रही है, जबकि दोनों नाबालिग भाइयों से पूछताछ जारी है. आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.

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Last Updated : June 9, 2026 at 5:11 PM IST

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