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दर्दनाक हादसा: मकान की नींव के लिए खोदे गड्ढे में भरे बारिश के पानी में डूबे दो सगे भाई-बहन, मौत

जयसिंहपुरा खोर थाना अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पीड़ित परिवार मूल रूप से बरेली (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है और यहां किराए के मकान में रहता है. परिजनों ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानते हुए किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है और थाने में कोई मामला दर्ज नहीं कराया है.

जयपुर : राजधानी के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां मकान निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे बारिश के पानी में डूबने से दो सगे मासूम भाई-बहनों की जान चली गई. मृतकों की पहचान 11 वर्षीय आलिया और उसके 7 वर्षीय छोटे भाई मोहम्मद अयान के रूप में हुई है.

घटना मानपुर सड़वा इलाके की रसीद विहार कॉलोनी की है. यहां एक निर्माणाधीन मकान के पिल्लर और नींव के लिए जेसीबी मशीन से गहरा गड्ढा खोदा गया था. बुधवार को शहर में हुई तेज बारिश के कारण इस गड्ढे में करीब 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया था. दोनों बच्चे अपने घर के पास खेल रहे थे और खेलते-खेलते अचानक इस गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए. स्थानीय लोगों ने बच्चों को पानी से निकालकर सवाई मानसिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.

काफी देर तक जब बच्चे नजर नहीं आए, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. करीब 40 से 50 मिनट बाद पानी की सतह पर बच्चों की चप्पलें तैरती दिखाई दीं, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का ध्यान गड्ढे की ओर गया. पानी में पहले बच्चों की चप्पल तैरती हुई नजर आई. परिजनों और स्थानीय लोगों को बच्चे पानी में तैरते हुए नजर आए. परिजनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर दोनों बच्चों को बाहर निकाल कर सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट नजर नही आया. बच्चो को तुरंत सवाई मानसिक अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के समय गड्ढे खोदकर छोड़ना जानलेवा है.

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